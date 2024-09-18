نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلقطات عفوية.. هنا شيحة تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة هنا شيحة، جمهورها ومتابعيها صورًا لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



و ظهرت هنا، وهي تبتسم ابتسامة جميلة وصافية، ولقد علقت على الصور قائلة: "لحظات في الوقت المناسب"، وتفاعل معها الجمهور قائلًا: "القمر وجماله سفيرة الجمال، هنونة، ضحكة وخفة دم عسل، جميلة، وغيرها من التعليقات التي تبرز مدى حب الجمهور لهنا ولأعمالها الفنية الجميلة.

هنا شيحة برفقة ابنها

نبذة عن الفنانة هنا شيحة

هي ممثلة مصرية، ولدت في لبنان لأم لبنانية وأب مصري هو الفنان التشكيلي "أحمد شيحة"، عملت وأخواتها "حلا، ورشا، ومايا" في الفن لمدد مختلفة، بدأت حياتها الفنية من خلال العمل في مسلسلات تلفزيونية مثل "وجع البعاد، البر الغربي، طيور الشمس"، كما شاركت خلال تلك الفترة في بطولة أفلام سينمائية مثل "حب البنات، درس خصوصي".

آخر أعمال الفنانة هنا شيحة

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال هنا، هو مسلسل "ما تيجي نشوف عن كتاب55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود"، الذي تدور قصته حول 6 أشخاص تربطهم علاقة صداقة منذ زمن بعيد إلا أنه يتضح وجود أختلاف في شخصياتهم وتظهر العديد من الأسرار فيما بينهم عندما يقرروا السفر في رحلة، ويبدأ الشك يتسلل داخل الجميع بوجود علاقات مشبوهة بينهم، وخاصة عندما يتلقوا رسائل ابتزاز من شخص مجهول.

آخر أعمال هنا شيحة مشاركتها بمسلسل “ما تيجي نشوف”

طاقِم عمَل مسلسل "ما تيجي نشوف"

يشارك في بطولة المسلسل كلًا من: هنا شيحة، إسلام جمال، نهى عابدين، نبيل عيسى، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف مصطفى محمود ( اقتباسًا من كتابه( 55 مشكلة حب))، وعمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.