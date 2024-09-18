منوّرة يا فوفا في العتاولة.. رسالة باسم سمرة لفيفي عبده

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنّان باسم سمرة رسالة خاصّة للفنّانة فيفي عبده بعد انضمامها للجزء الثّاني من مسلسل العتاولة في السّباق الرّمضانيّ لعام ٢٠٢٥

وأكّد سمرة خلال لقائه مع موقع بصراحة اللبنانيّ أنّه سعيد بانضمام فيفي عبده للمسلسل وبارك لها على طريقته الخاصّة قائلا "منوّرة يا فوفا".



عبّر باسم سمرة أيضا عن سعادته بانتهائه من تصوير فيلم "ريستارت" مع النّجم تامر حسني وأكّد أنّه اكتسب صديقًا جديدًا على المستوى الشّخصيّ والمهنيّ قائلًا "الحمدلله خلصنا الفيلم على خير وطلعنا صحاب وهو حدّ جميل وفنّان موهوب وحريص على شغله جدًّا".

مشاركة باسم سمرة في فيلم ريستارت

يُذكر أنّ باسم سمرة يستعدّ لتصوير الجزء الثّاني من مسلسل العتاولة خلال الأيّام القادمة وانّه قد انتهى من تصوير فيلم "ريستارت" مع تامر حسني الذي يضمّ كلّ من هنا الزّاهد، ومحمّد ثروت، وعصام السّقّا، والسّيّد أسامة وممثّلين آخرين كثرًا وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.



