نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان2025.. ثراء جبيل تنضم لأسرة مسلسل "الأميرة" بطولة ياسمين صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة ثراء جبيل على مسلسل جديد، يحمل اسم "الأميرة" بطولة الفنانة ياسمين صبري، والمقرر بدأ تصوير مشاهدها خلال الفترة المقبلة،اسعدادًا لعرض العمل في موسم رمضان المقبل 2025.

آخر أعمال ثراء جبيل

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ثراء جبيل الفنية، هو مشاركتها في فيلم "تاني تاني" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، وتم عرضه في دور العرض السينمائية مؤخرًا.

تفاصيل فيلم “تاني تاني”

فيلم "تانى تانى" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، ثراء جبيل، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

أحداث فيلم “تاني تاني”

أحداث الفيلم تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.