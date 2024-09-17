في ذكري ميلادها.. سر اختفاء عبلة كامل من المناسبات الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 17 سبتمبر ذكري ميلاد الفنانة عبلة كامل، الذي ولدت عام 1960، لها مسيرة حافلة وتاريخ فني طويل ملئ بالإنجازات، دائما ما تنتشر مقاطع من أعمالها القديمة بشكل ملحوظ على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة منصة "تيك توك"، وتبقي أعمالها عالقه في عقولنا، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية سر اختفاء بيت عبلة كامل من المناسبات الفنية..

سر اختفاء عبلة كامل من المناسبات الفنية

كشفت الفنانة عبلة كامل في لقاء تلفزيوني عن سبب اختفائها من المناسبات الفنية، قالت إنها ليس لديها وقت لهذه المناسبات، وتطرقت للحديث عن استنادها إلى «شغالتين» أو مساعدتين للعمل في البيت والاهتمام ببناتها في الأوقات التي لا تتواجد فيها في المنزل.

وأوضحت عبلة كامل: «مبحضرش حفلات عشان مفيش وقت عندي بنتين توأم فاطمة وزينب، عندي شغالتين في البيت بيبدلوا مع بعض علشان الأجازات، جزء البيت عليا وعليهم، الأكل بعمله بس مش كل يوم بطبخ ومفيش امرأة عاملة بتطبخ كل يوم أكيد بيكون في أكل في التلاجة وفي مساعدات طبعا من العاملين معايا».

أهم أعمال الفنانة عبلة كامل

تمتلك عبلة كامل رصيد فني حافل بإنجازات، العديد من الأعمال الدرامية منها: (ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، هوانم جاردن سيتي، ريا وسكينة، سلسال الدم)، كما شاركت في السينما في عدد من الأفلام التي تركت بصمه فيها مع محبيها، منها: (الوداع يا بونابرت، اليوم السادس، سيداتي آنساتي، قشر البندق، اللمبي، كلم ماما، اللي بالي بالك، خالتي فرنسا).

بنات عبلة كامل

انجبت الفنانة عبلة كامل ابنتين تؤام هما فاطمة وزينب، تزوجان من أجنبيين؛ فزينب متزوجة من رجل إنجليزي، بينما تزوجت فاطمة من رجل بولندي، وتعمل زينب مع زوجها في مجال علم التاروت والنبوءات، ولديهما ابنة كبيرة تدعى «زهرة» وطفل رضيع آخر، ويعيشان أغلب الوقت في مدينة دهب المصرية.

نبذة عن عبلة كامل

ولدت عبلة كامل محمد عفيفي بقرية نكلا العنب في محافظة البحيرة، درست في كلية الآداب وتخرجت من قسم المكتبات في عام 1984، شاركت في فيلم "وداعًا بونابرت" مع المخرج الكبير يوسف شاهين، تزوجت الفنان أحمد كمال عام 1979 عقب تخرجها في معهد الفنون التمثيلية، وأنجببت منه ابنتيهما التوأم فاطمة وزينب، ومن ثم قررا الانفصال، وتزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي،في عام 2003، بعدما جمعهما مسلسل حديث الصباح والمساء.