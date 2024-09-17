نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 18 سنة.. مسلسل "العندليب" يشعل أزمة بين شادي شامل وجمال عبدالحميد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الفنان شادي شامل على هجوم المخرج جمال عبد الحميد، مخرج مسلسله الأول "العندليب حكاية شعب" الذي يحكي قصة حياة عبدالحليم حافظ، وتم إنتاجه عام 2006، حيث قال المخرج إنه تم إجباره على شادي شامل.

رد شادي شامل على المخرج جمال عبد الحميد



وقال شادي شامل في تصريحات صحفية: "طبعًا زعلت جدا من أستاذ جمال عبد الحميد، مع احترامي له المفروض ميقولش كدة، ومينفعش يقول كدة، هو مش نصباية ولو أنت عارف إن هو نصباية اشتغلته ليه من الأول؟ لو نصباية فأنت مشارك في هذه النصباية"، وتابع أنه لا يعرف سبب هذا التصريح ولماذا في هذا الوقت.



وأضاف: "عيب في حقك إنك تقول شادي اتجبر عليا، أنت مخرج كبير، وعلى أي أساس بتقول عني كدة، أنا طلع عيني في المسلسل".

تفاصيل مسلسل العندليب



يذكر أنه شارك في مسلسل العندليب عدد من النجوم بجانب شادي شامل، منهم عبلة كامل وكمال أبو رية ومحمود عبد الغفار وأحمد فؤاد سليم وعفاف رشاد ولقاء الخميسي وأحمد فلوكس، وهو من تأليف مدحت العدل، إخراج جمال عبد الحميد.