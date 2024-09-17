نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة أدونيس تطلق كليب جديد من باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت الفرقة اللبنانية أدونيس أجدد أعمالها الغنائية "لو بدك ياني"، بشكل فيديو كليب تم تصويره في باريس.

التمهيد لألبوم جديد

تمهد أدونيس لألبومه الجديد "وديان" والسابع في مسيرتها الغنائية عبر أغنية "لو بدك ياني"، والمقرر ظهور أغانيه رسميًا في مطلع نوفمبر المقبل على مختلف المنصات الموسيقية العالمية.

رسالة الأغنية ومعانيها

تخطف أدونيس مستمعيها في رحلة عاطفية خلال "لو بدك ياني"، تجسد خلالها مفهوم الخطأ العاطفي الشائع في العلاقات عندما يلجأ الشخص لتغيير نفسه وأصدقائه وهواياته من أجل إعجاب أو إرضاء الآخرين. توصل الأغنية رسالة مفادها أن استمرارية العلاقات يجب أن تكون مبنية على تقبل الشريك كما هو.

تصوير الكليب في باريس

تم تصوير كليب الأغنية في العاصمة الفرنسية باريس، وتدور أحداثه داخل قصر مهجور في الضواحي الباريسية. يظهر مغني الفرقة أنطوني أدونيس متجولًا بلا هدف، محاولًا التعافي من حزنه، ليكتشف في النهاية دعم زملائه في الفرقة له.

تعاون موسيقي وفني

تعاونت أدونيس في هذه الأغنية مع الموزع الموسيقي عمر شومالي، بينما كتب كلماتها أنطوني أدونيس. تعود الفرقة لنمط موسيقى البوب روك، وأخرج الكليب المخرج إيلي سلامة.

مسيرة أدونيس الفنية

بدأت رحلة أدونيس الموسيقية من العاصمة اللبنانية بيروت، وأنتجت ستة ألبومات، منها "من شو بتشكي بيروت" و"ضو البلدية" و"أعداء" وصولًا إلى ألبومها الأخير "حديث الليل". تضم الفرقة أربعة موسيقيين، هم مغني الفرقة أنطوني أدونيس، وعازف الجيتار جوي أبو جودة، والبيس جيتار جيو فيكاني، وعازف الإيقاع نيكولا حكيم.