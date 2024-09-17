نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هند صبري تكشف تفاصيل تعاونها مع سوسن بدر في مسلسل "البحث عن علا 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة هند صبري عن تفاصيل تعاونها مرة أخرى مع الفنانة القديرة سوسن بدر في الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، الذي يعد امتدادًا لمسلسل "عايزة أتجوز" الذي جمعهما قبل سنوات طويلة. وعبرت هند عن سعادتها بالعمل مع سوسن بدر، واصفة كواليس العمل بينهما بالودية والمحبة.

في السطور التالية، نستعرض أبرز تصريحات هند صبري حول تعاونها مع سوسن بدر في هذا المسلسل المرتقب.

سوسن بدر "ممثلة عظيمة بكل معاني الكلمة"

أشادت هند صبري بموهبة سوسن بدر الاستثنائية خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي.

وأكدت هند أن سوسن بدر تعد من الممثلات النادرات اللاتي يتمتعن بموهبة فريدة، مضيفة: "مش هتتكرر كتير مش هيجي لنا كل شوية سوسن بدر". وأضافت أنها تعتبر نفسها محظوظة بالعمل معها سواء كممثلة أو كمنتجة، خاصةً في مشاهد شخصية "سهير" التي تتعاون فيها مع "علا"، التي جسدتها هند في المسلسل.

اقتراب موعد عرض مسلسل "البحث عن علا 2"

ينتظر صناع وأبطال مسلسل "البحث عن علا 2" عرض أولى حلقاته في 26 سبتمبر الجاري حصريًا عبر منصة "نتفليكس". ومع اقتراب الموعد، يترقب الجمهور بشغف كبير عودة شخصية "علا عبد الصبور"، خاصةً أن المسلسل يشكل جزءًا من ذكريات الكثيرين، خصوصًا النساء اللواتي عشن مع "علا" وتفاصيل حياتها الاجتماعية والعملية لسنوات.

التجربة الثانية مع سوسن بدر

"البحث عن علا 2" يمثل التعاون الثاني بين هند صبري وسوسن بدر بعد نجاحهما في مسلسل "عايزة أتجوز". هذا التعاون يتسم بالمحبة والمودة كما أوضحت هند في تصريحاتها. أشارت إلى أن العمل مع سوسن يمنحها الكثير من المتعة، ليس فقط على المستوى المهني، بل أيضًا على المستوى الشخصي، حيث تشعر بتقارب كبير بين شخصياتهما.

إطار اجتماعي مشوق وكوميدي

مسلسل "البحث عن علا 2" يأتي في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا والتشويق، مع تقديمه لحكايات واقعية مأخوذة من الحياة اليومية، ما جعله يلقى صدى واسعًا لدى الجمهور، خاصة بين النساء،المسلسل يطرح تطورات وأحداثًا جديدة في حياة "علا"، وسط التغيرات التي تمر بها في مختلف جوانب حياتها.

فريق العمل وطاقم المسلسل

إلى جانب هند صبري وسوسن بدر، يضم فريق عمل المسلسل نخبة من الفنانين، منهم طارق الإبياري، ظافر العابدين، ندى موسى، محمود الليثي، وغيرهم الكثير. المسلسل من إخراج هادي الباجوري، ويعد من أكثر الأعمال المنتظرة على "نتفليكس" في الفترة المقبلة، لما يتضمنه من مشاهد مشوقة وكوميدية تعكس واقع الحياة الاجتماعية.