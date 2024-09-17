نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إنهاء تعاقد رضوى الشربيني مع قناة "سي بي سي سفرة".. تعرف على أبرز تصريحاتها التي أثارت الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، في خطوة مفاجئة، إنهاء تعاقدها مع قناة "سي بي سي سفرة" بعد رحلة طويلة امتدت لـ9 سنوات في تقديم برنامجها الشهير "هي وبس"، الذي حقق نجاحًا واسعًا على مستوى مصر والوطن العربي.

جاء هذا الإعلان عبر بيان رسمي، حيث أعربت فيه عن امتنانها وشكرها لكل من ساهم في هذه التجربة المهنية المميزة.

شكر لقناة "سي بي سي سفرة" والشركة المتحدة للإعلام

في بيانها الرسمي، قالت رضوى الشربيني: "أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة سي بي سي سفرة لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم".

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من التعاون المثمر، معربة عن امتنانها للشركة المتحدة للإعلام والقائمين عليها، مؤكدة أنها اكتسبت الكثير من المهارات والخبرات خلال فترة عملها معهم.

امتنان للجمهور ودعمهم المستمر

كما خصصت رضوى الشربيني جزءًا من بيانها لتوجيه الشكر لجمهورها الكبير ومتابعي برنامج "هي وبس"، قائلة: "أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجمهوري ومتابعي البرنامج على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي طوال هذه السنوات".

وأشارت إلى أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير في نجاح البرنامج واستمراره طيلة تلك الفترة.

وعد بالعودة في المستقبل

وفي ختام بيانها، وعدت رضوى جمهورها بلقاء قريب، مؤكدة أنها لن تغيب طويلًا عن الساحة الإعلامية.

قالت: "إلى لقاء قريب بإذن الله"، ما يفتح الباب لتوقعات حول مشاريع جديدة قد تكون في طور التحضير.

نهاية مرحلة وبداية جديدة

برحيل رضوى الشربيني عن "سي بي سي سفرة"، تنتهي حقبة مهمة في مسيرتها المهنية، إلا أن الشغف الذي أظهرته في عملها وشعبيتها الواسعة بين الجمهور يشير إلى أن مستقبلها يحمل المزيد من النجاحات في مجال الإعلام.

نستعرض في السياق التالي أبرز تصريحات رضوى الشربيني التي أثارت الجدل

تعليق رضوى الشربيني على الرجل النرجسي

وقالت رضوى الشربيني، أن الرجل النرجسي يجذب جميع الفتيات، وكل البنات تقع في حبه، ودائما يتحدث عن كيف البنات تتعامل معه

وتابعت، أن الرجل النرجسي دائما يتحدث عن الفتيات التي تتعامل معه أنهم ملكات جمال ولا يوجد اجمل منهن على وجه الأرض، وذلك ليشعل نار الغيرة بداخلك.

وأكدت أن الرجل النرجسي، دائما يعظم ذاته قائلًا « أنا جدع أوي، أنا شاطر، أنا جميل، عبقري، شهم، بساعد الناس، بلعب رياضة وبروح الجيم، ومش بكدب ومش بخون» ودائما يصف نفسه بأنه ملاك.

القايمة من حق الزوجة

كما حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مناقشة مشكلة هامة يتعرض لها العديد من المتزوجين وهي مشكلة “القايمة”، وهل هي من حق الزوج أم الزوجة، وماذا يلحق العروس في حالة تنازلها عنها.

وعرضت رضوى الشربيني حالات من السيدات التي تعرضن للظلم والقهر على يد أزواجهن بسبب تنازلهم عن “القايمة”، من بينهم ربة منزل تدعى هاجر لطفي، استضافتها خلال حلقة من برنامجها “هي وبس”، لتتحدث عن مشكلتها على الهواء.

وبدأت رضوى الشربيني تستمتع لحديث السيدة والتي كشفت بها تعرضها للظم والقهر على يد زوجها، مشيرة إلى أنه جعلها خادمة لوالدته وبناته ورغم ذلك قام بالزواج عليها من فتاة أخرى.