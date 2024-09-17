نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوق الجونة السينمائي: فرصة لصناع السينما والمنتجين والموزعين للتوسع في مشروعاتهم الإنتاجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد سوق الجونة السينمائي، الذي ينعقد ضمن الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، لاستقبال عدد كبير من صناع السينما وشركات الإنتاج والتوزيع من مختلف الدول العربية.

زيادة ملحوظة في عدد الشركات المشاركة

تشهد هذه الدورة زيادة ملحوظة في عدد الشركات المشاركة، حيث من المقرر أن تشارك نحو 22 شركة، ما يعكس التوسع والنمو الذي شهده السوق منذ انطلاقه في الدورة السابقة.

فرص تواصل وإبرام صفقات ناجحة

يوفر السوق فرصة مميزة للعارضين للتواصل مع خبراء صناعة السينما، ما يمكنهم من عقد اجتماعات وصفقات إنتاج مشترك تسهم في تعزيز الإنتاج السينمائي في المنطقة.

رؤية سوق الجونة السينمائي لعام 2024

يهدف سوق الجونة إلى إتاحة فرص جديدة لشركات الإنتاج والتوزيع للتواصل مع الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين، بهدف تحقيق نجاح أكبر لمشروعاتهم الإنتاجية.

دور مهرجان الجونة كقوة رائدة في صناعة السينما

أوضح عمرو منسي أن مهرجان الجونة يسعى لفتح آفاق جديدة في صناعة السينما من خلال إنشاء سوق الجونة السينمائي، ما يسهم في خلق شراكات إنتاجية أكبر تتجاوز الحدود والتخصصات.

مشاركة شركات الإنتاج والتوزيع في منصة واحدة

أشارت ماريان خوري إلى أن السوق تم تصميمه لتعزيز فرص التواصل بين شركات الإنتاج والتوزيع ووكالات المبيعات، بما يسهم في عرض أحدث تقنيات الصناعة والخدمات السينمائية.

ركن المواهب الناشئة وبرنامج سيني جونة

يستضيف السوق ركن المواهب الناشئة ضمن برنامج سيني جونة، حيث سيتم تقديم دورات تدريبية متخصصة للمواهب الشابة لتعزيز مهاراتهم في صناعة السينما.