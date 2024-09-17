نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحلم" رحلة ملهمة لخمسة فتيان لاجئين تعرض لأول مرة على منصة شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت استوديوهات كتارا، المركز الإبداعي العربي الشامل في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق الفيديو الترويجي لأحدث أعمالها المشتركة "الحلم". سيتم عرض هذه السلسلة الوثائقية المكونة من 6 حلقات على منصة شاهد اعتبارًا من 26 سبتمبر، وتعرض السلسلة رحلة ملهمة لخمسة فتيان لاجئين يحصلون على فرصة لتحقيق حلمهم في أن يصبحوا لاعبي كرة قدم محترفين في البرازيل.

أحداث فيلم الحلم

تستعرض السلسلة الوثائقية رحلة خمسة فتيان لاجئين من مخيم الزعتري خلال سعيهم لتحقيق حلمهم في أن يصبحوا لاعبي كرة قدم محترفين في البرازيل. تمتد أحداث السلسلة على مدى ثلاث سنوات، وتعد الجمهور بتجربة مثيرة بقصتها القوية ورسالتها الملهمة عن الأمل والعزيمة. تقدم السلسلة للمشاهدين لمحة عن حياة حافظ ("مارسيلو") (17 عامًا)، وعمر (15 عامًا)، وقيس (14 عامًا)، وأحمد (17 عامًا)، وقصص عن الصمود والإصرار والنمو. من خلال قصصهم، سيشهد الجمهور الانتصارات والإخفاقات وتأثيرها العميق على رحلتهم.

تفاصيل فيلم الحلم

"الحلم" من إخراج باسل غندور، كاتب ومنتج فيلم «ذيب» المرشح للأوسكار، وإنتاج هاشم صباغ، الذي كان له دور في توجيه وإرشاد الفتيان خلال رحلتهم الرائعة. تم تنفيذ السلسلة بجودة إنتاجية عالية بفضل خبرة استوديوهات في ما بعد الإنتاج، بينما كانت مؤسسة Generation Amazing الجهة الداعمة للمشروع من البداية إلى النهاية، حيث كان التزامهم بتمكين الشباب من خلال كرة القدم هو المفتاح في تمويل وإكمال هذه السلسلة الملهمة.

قال لوكا بركوفيس، مدير الأفلام في استوديوهات كتارا: "نحن فخورون للغاية بأن نكون جزءًا من 'الحلم'، وهو مشروع يبرز القصص العربية الخفية بطريقة جذابة وتلقى صدى عالميا. الرحلات الرائعة لهؤلاء الفتيان الصغار وتربطهم بالجماهير في جميع أنحاء المنطقة والعالم، مظهرةً قوة السرد وثراء ثقافتنا.”

"الحلم" ثاني إنتاجات استوديوهات كتارا العربية في المنطقة، يؤكد هذا الإنتاج المشترك التزامهم بإنشاء محتوى عربي أصيل وتسليط الضوء على القصص الملهمة، يبرز تواجدهم في "الحلم" قوة السرد وأهمية إظهار الرحلات الرائعة، استوديوهات كتارا تعمل أيضًا على مجموعة جديدة من المشاريع، أبرزها فيلمين سينمائيين من المقرر عرضهما في عام 2025. أحدهما كوميديا سوداء قطرية، والآخر فانتازيا بدويه من المنطقة العربية،، كلاهما يعد بتعزيز المشهد الثقافي العربي وتقديم أنواع جديدة إلى الصناعة.