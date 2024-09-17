نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق عرض "الحوش" في ثاني أيام مهرجان مسرح الهواة بالسامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مسرح السامر بالعجوزة عرض مسرحية "الحوش"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان "مسرح الهواة" في دورته العشرين، والتي تحمل اسم الفنان الراحل زكريا الحجاوي، المهرجان يُقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، ويستمر حتى 21 سبتمبر.

ملخص العرض وأبطاله

العرض المسرحي لفرقة جمعية نادي المسرح ببورسعيد، مأخوذ عن نص "الحضيض" للكاتب الروسي مكسيم غوركي، وتم إعداده وإخراجه بواسطة محمد المصري. تدور الأحداث حول مجموعة من الشخصيات التي تتفاعل في بيئة مغلقة، تعكس صراعاتهم الاجتماعية والإنسانية في إطار درامي.

فريق العمل المشارك في "الحوش"

ضم فريق التمثيل عددًا من الفنانين الشباب منهم عمرو لبيب، آية إبراهيم، سما كسبة، وعمرو قاسم، بالإضافة إلى آخرين. قام بتصميم الإضاءة مهيمن هشام، وتولى تصميم الديكور محمود شريف. كما أشرف أحمد معطي على المؤثرات الصوتية، وأدار الإخراج أمجد وائل.

الندوة النقدية والتحليل الفني

بعد انتهاء العرض، عُقدت ندوة نقدية أدارها د. محمد زعيمة، وشارك فيها الناقدان د. حسام أبو العلا ود. طارق عمار. أشار النقاد إلى أن النص الأصلي يتيح الكثير من التناول للشخصيات، إلا أن بعض الجوانب في العرض لم تحقق الاستفادة الكاملة من النص، وخاصة من ناحية توظيف الشخصيات والموسيقى.

آراء النقاد حول الأداء والإخراج

تحدث د. حسام أبو العلا عن تمصير الأحداث، مشيرًا إلى أن بعض الشخصيات لم تُظهر التوافق مع روح النص الأصلي، كما انتقد توظيف الإضاءة والموسيقى. من جانبه، أشار د. طارق عمار إلى أن المخرج قد اعتمد على تفاصيل زائدة في افتتاحية العرض، مما أثر على التركيز الدرامي، مع ملاحظات حول أداء الممثلين وديكور المسرح.

مهرجان مسرح الهواة ودوره الثقافي

يُعد مهرجان "مسرح الهواة" من أبرز الأحداث الثقافية التي تقدم فرصة للجمهور للاستمتاع بالعروض المسرحية مجانًا، ويشارك في دورته الحالية 11 عرضًا.