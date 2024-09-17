نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | أحمد المالكي يكشف لـ دوت الخليج الفني عن سر فكرة "عودتني الدنيا" لشيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت شيرين عبد الوهاب منذ عدة أيام الأغنية السابعة من الألبوم الجديد بعنوان "عودتني الدنيا" وذلك من خلال قناتها الرسمية على تلجرام، وسرعان ما حصلت على إشادات واسعة من الجمهور والوسط الفني من حيث كلماتها وإحساس شيرين بها، والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسي.



وكشف الشاعر أحمد المالكي لـ دوت الخليج الفني عن فكرة الأغنية معلقًا:" قرأت جملة في صفحة اسمها الأدب العالمي على الفيسبوك بتقول

{حاول أن تحب حزنك لعله يرحل مثل كل شيء احببته } عجبتني أوي أوي الجملة ومن هنا جاءت لي فكرة الأغنية ".

وعن التفاعلات والمباركات التي تلقاها من الأشخاص فور طرح الأغنية أضاف:"كل الناس فنفس الوقت حصل اكتساح على تليفوني وكل السوشيال ميديا مبقيش ملاحق".

تفاصيل أغنية عودتني الدنيا

والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسي،تسجيل، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت، جيتار وهارموني أحمد حسين، باص جيتار أحمد رجب، بيركشن ضياء بدر، إدارة انتاج رامز سليمان، تم التسجيل في استوديو TRS.

كلمات أغنية عودتني الدنيا

عودتني الدنيا أخسر.. أخسر

وإن لما أحب حاجة أوام تسيبني

أي لحظة فرح تِقصر

طول حياتي الحزن قاعد بيراقبني

وأما جيت لحياتي قولت الفرحة جاتلي

والسعادة خلاص معايا وقربت لي

بس برده بعدت عني

حلمي راح كالعادة مني

قولت أحب الحزن يمكن

برده زيك هيفارقني

بس دي الحاجة الوحيدة

اللي دايما بتلاحقني

يوم ما جيت وناديت عليا قولت

قدري شايلي حاجة وبيفاجئني

شوفت أجمل دنيا جاية

والنهارده بجد راح اللي مضايقني

لما جيت أنا شوفت نفسي في بكرة أجمل

يا أخيرا عندي حلم خلاص هيكمل

بس برده بعدت عني

حلمي راح كالعادة مني

قولت أحب الحزن يمكن

برده زيك هيفارقني

بس دي الحاجة الوحيدة

اللي دايما بتلاحقني

عودتني الدنيا أخسر.. أخسر

وإن لما أحب حاجة أوام تسيبني

أي لحظة فرح تِقصر

طول حياتي الحزن قاعد بيراقبني.