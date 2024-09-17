نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حبيب عن فيلم "رحلة 404": مبروك يا جامدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هنئ السيناريست تامر حبيب، صناع فيلم "رحلة 404"، حيث شارك منشورًا عبر صفحته على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يهنئهم بإن رسميًا فيلم "رحلة 404" هيمثل مصر ف الأوسكار.



و علق على المنشور الذي شاركه مع الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مبروك يا جامدين"

أحداث فيلم "رحلة 404"

تدور أحداث فيلم "رحلة 404"، حول غادة (منى زكي) المُثقلة بالذنوب والشعور بالذنب مما اقترفته بالماضي، لكنها تقرر التوبة والذهاب في رحلة حج، إيمانا منها بأن هذا هو الطريق الذي عليها أن تسلكه لتلقى الله وتطهر روحها.

أبطال فيلم "رحلة 404"

فيلم "رحلة 404" يشارك في بطولته منى زكي بالإشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف منهم، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.