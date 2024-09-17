نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لرمضان 2025 خالد الصاوي ينضم للموسم الخامس من "المداح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد النجم خالد الصاوي رسمياً على الانضمام إلى الموسم الخامس من مسلسل "المداح"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ومن المتوقع أن يؤدي الصاوي دور الشيطان، الذي مثلّه فتحي عبد الوهاب في الجزء الرابع.

مسلسل زمالك بولاق

ومن ناحية أخري، يواصل الفنان خالد الصاوي تصوير مشاهده في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “زمالك بولاق”، والتي من المقرر عرضة الفترة المقبلة.

أحداث مسلسل زمالك بولاق

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق ومليء بالإثارة، حول قصة شقيقين يلتقيان للمرة الأولى بعد مرور 20 عامًا من ولادتهما.

ويعيش خالد الصاوي في حي الزمالك، بينما يقيم باسم سمرة في منطقة بولاق، وتجمعهما الصدفة بعد سنوات طويلة عاش كل منهما فيها ظروفًا مختلفة عن الآخر.

المسلسل يضم نخبة من النجوم، منهم: باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، إنتصار، ميمي جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجي، إسماعيل فرغلي، محمد منصور، لبنى عزت، سيد أسامة ميكا، يوسف عمر، وشاهيستا سعد وهو من تأليف أحمد رجب، إسلام شتا، وباسم الخطيب، ومن إخراج أسامة عمر.