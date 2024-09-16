انت الأن تتابع خبر وفاة راقصة بالية شهيرة عن عمر يناهز 29 عامًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفيت راقصة البالية ميكايلا دي برينس عن عمر يناهز 29 عاما التي أصبحت يتيمة خلال الحرب الأهلية في سيراليون وتبنتها عائلة في الولايات المتحدة.



وذكرت صفحة الراقصة عبر انستغرام "بقلوب مثقلة علمنا بوفاة نجمة الباليه ميكايلا مابينتي دي برينس التي لمست موهبتها الفنية قلوب كثيرين وألهمت روحها آخرين، وتركت بصمة لا تمحى في عالم الباليه وخارجه".



كما أعربت فرقة باليه بوسطن عبر إنستغرام أيضا عن "حبها ودعمها لعائلة ميكايلا مابينتي دي برينس (..) الشخص المذهل والراقصة التي سنفتقدها جميعا".



ودخلت دي برينس التاريخ عندما أصبحت أصغر راقصة رئيسية في مسرح هارلم للرقص (في نيويورك)، قبل أن تنتقل إلى هولندا لترقص مع فرقة الباليه الوطنية الهولندية، ثم تبدأ مسيرتها المهنية مع فرقة بوسطن باليه بالعودة إلى الولايات المتحدة حيث واصلت عروضها في استقطاب .