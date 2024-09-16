نجاح متواصل.. وفاء عامر تواصل حصد الجوائز عن "جودر" و"حق عرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - كرمت الفنانة وفاء عامر أمس من مهرجان الفضائيات العريية كأفضل ممثلة دراما لعام 2024، واقيمت فعاليات المهرجان في دورته الخامسة عشرة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمشاركة واسعة من نجوم الفن والإعلام من مصر والوطن العربي.

وهذه الجائزة التي حصدتها الفنانة وفاء عامر هي الجائزة الخامسة التي حصلت عليها خلال عام2024، حيث تم تكريمها منذ اسبوعين في مهرجان همسة، ومهرجان دير جيست عن دوريها في مسلسلي "جودر"، "حق عرب"، وحصلت وقتهما على أربع جوائز.

ابطال مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي،بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران.