نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي ونادين نجيم ونيكول سابا يتألقون على ريد كاربت الفضائيات العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أقيمت الدورة الخامسة عشر من مهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد علاوة في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

حرص على الحضور عبير صبري، روجينا، أحمد زاهر وابنته ليلى زاهر، رياض الخولي، أحمد السقا، أحمد العوضي، غادة عبدالرازق، بسمة، محمود حمدان، عبير صبري، نادين نجيم، معتصم النهار، مروة صبري، نور علي، باسم سمرة، ماجد المصري، وغيرهم من النجوم.

ومن ناحيه اخري، طرحت الفنانة نيكول سابا أغنية جديده تحت عنوان "الكت كاتي"، من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع اماديو وتوزيع رقمي فيرال ويف، وجاءت كلمات الأغنية لتعلن نيكول حبها المطلق للصيف وملابسه وأسلوب حياته.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد العوضي الفنية، هو مسلسل "حق عرب"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

والجدير بالذكر كان أحدث أعمال نادين نسيب مسلسل “وأخيرا” الذي تدور أحداثه حول البطلة نادين التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضيا مخيفا تخفيه عمن حولها، حتى لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه.



والمسلسل من بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم وغيرهما من النجوم، وهو من إخراج أسامة الناصر. وجمع المسلسل كلا من قصي ونادين للمرة الثالثة بعد مسلسلي “خمسة ونص” و”عشرين عشرين”، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج أسامة الناصر.