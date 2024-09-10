نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من مطار القاهرة.. حبس المطرب سعد الصغير بتهمة حيازة المخدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس مطرب المهرجانات سعد الصغير، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعد ضبطه من قبل سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، لحيازته 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر الماريجوانا.

كما أمرت جهات التحقيق بعرض سعد الصغير على الطلب الشرعي، لسحب عينة وإجراء تحليل مخدرات له، بعد ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته

قرار النيابة العامة

وجاء القرار « أمرت النيابة حبس المتهم 4 أيام، وبأن يستخرج المتهم سعد محمود حنفي وشهرته سعد الصغير، من محبسه صباح باكر، ويعرض رفقة الحراسة اللازمة على مصلحة الطب الشرعي وذلك لأخذ العينات اللازمة منه وتحليلها وصولا لمدى تعاطيه لمواد مخدرة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان نوع المادة المخدرة والجدول المدرجة به من جداول قانون مكافحة المخدرات مع إعداد تقرير مفصل »

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، من ضبط المطرب سعد الصغير، أثناء إنهاء إجراءاته الجمركية لدى خروجه من المطار، وبالتفتيش وجد بحوزته 9 فيب داخل حقيبته، وعلى الفور حرر رجال الجمارك محضر ضبط جمركي وتم تحويله إلى قسم النزهة.

وتبين إن المطرب سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس الإثنين، قادما من أمريكا ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وتم الضبط الجمركي لما بحوزته من ممنوعات، وتحويله إلى قسم النزهة.

وتبين أن المضبوطات الجمركية التي وجدت بحوزة المطرب سعد الصغير، تعادل الاستعمال الشخصي، وهي لا تقارن بما تم ضبطه قبل عدة أشهر مع الفنانة منة شلبي، ولكن تم تحرير محضر جمركي بالواقعة كونها مواد مخدرة ممنوعة، وتحويل الأمر إلى النيابة.