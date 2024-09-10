نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. زوجة عصام صاصا ترد على طلبها "خلوة شرعية" من المحكمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرجت جهاد ماهر، زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، عن صمتها بشأن شائعات طلبها خلوة شرعية من المحكمة مع زوجها، وردت بفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي توضح الامر.

زوجة عصام صاصا عن طلب الخلوة الشرعية

قالت جهاد ماهر بمقطع فيديو على «إنستجرام»: «مش عارفة ابدأ الموضوع منين، بينزل عليا أخبار كذب كتير ومكنتش حابة أطلع أتكلم غير لما أطمن على عصام لحد ما نزل خبر إني طلبت خلوة شرعية به، وده كدب، والحقيقة أننا بقالنا فترة ماشفناهوش وطلبت تصريح زيارة أنا ومامته علشان نشوفه، فليه التحريف والكذب؟، دخلنا في أعراض ومكنتش حابة أتشغل في حاجة زي دي دلوقتي وتركيزي مع مشكلة جوزي، والموضوع دخل في سياق تاني خالص، والكومنتات وحشة، وليه التشهير بسمعة وأعراض الناس؟، أنا أخدت إجراء قانوني ضد كل من حرف تصريحات، وضد كل أكونت شهر بيا وبسمعتي، والنقطة التانية اللي عاوزة أتكلم فيها هي كونك تكره شخص ميسمحش لك تغلط فيه وتسوأ سمعته».

تفاصيل أزمة عصام صاصا

وكانت قد حكمت محكمة جنايات الجيزة، علي عصام صاصا، مطرب المهرجانات، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، في قضية اتهامه بدهس مواطن على الطريق الدائري في الطالبية، وقيادته سيارته الملاكي تحت تأثير المواد المخدرة، إذ تضمن منطوق الحكم، انقضاء الدعوى الجنائية في دهس المواطن لتنازل أسرته عن حقها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يواجه صاصا اتهامات جديدة بالتزوير، بالاشتراك مع شقيقه، في محرر رسمي يتعلق بشهر عقاري، وقد كشفت التحريات عن تورط صاصا وشقيقه ومحمود الجوهري في ارتكاب هذه الجريمة.

اخر اعمال عصام صاصا

طرحت القناة الرسمية لمطرب المهرجانات عصام صاصا، على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنية جديدة بعنوان «سامع كلاب بتنبح»، وذلك بالتزامن مع تواجده في السجن لقضاء المدة التي قررتها المحكمة، الاغنيه من كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب، وقد نوه فريق عمله من قبل إنه سيتم طرح أغنيات المطرب عصام صاصا الذي تعاقد عليها قبل القضاء بحبسه إلتزامًا بالعقود.