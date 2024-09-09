تعرف على موعد وقنوات عرض مسلسل «تيتا زوزو»

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض مسلسل «تيتا زوزو» بطولة الفنانة إسعاد يونس، المكون من 30 حلقة، يدور المسلسل في دراما اجتماعية، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.

موعد وقنوات عرض مسلسل «تيتا زوزو»

كشفت منصة واتشات عن موعد عرضه والذي من المقرر عرضه 21 سبتمبر الجاري عبر المنصة وتعرض الحلقة عبر قناة dmc بعد 24 ساعة من عرضها عبر المنصة.

برومو مسلسل تيتا زوزو

وظهر في البرومو مسلسل «تيتا زوزو»، تحديات كثيرة تخوضها الجدة زوزو مع أولادها وأحفادها، بالإضافة لدخولها في قصة حب مع الشخصية التي يقدمها الفنان صلاح عبدالله.

إسعاد يونس تروج لـ مسلسل «تيتا زوزو»

سبق، شاركت النجمة إسعاد يونس، صورة بوستر الإعلان الرسمي لمسلسل "تيتا زوزو"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "تيتا زوزو وأحفادها، استنو مسلسل تيتا زوزو بداية من يوم السبت 21 سبتمبر الساعة 8 مساءً على Dmc"، حيث ينتظر الجمهور أولى حلقات عرض المسلسل متشوقين للأحداث ولمتابعة المسلسل.

واتشات تروج لـ مسلسل «تيتا زوزو»

ونشر منصة واتشات عبر صفحتها بموقع فيسبوك:«فاضل أيام وتبدأ الحكاية، جاهزين تشوفوا تيتا زوزو؟، اتفرج على مسلسل تيتا زوزو ابتداءً من ٢١ سبتمبر حصريًا على WATCHIT قبل عرض التلفزيون بـ 24 ساعة».

أبطال مسلسل تيتا زوزو

يضم مسلسل «تيتا زوزو»: إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.

قصة مسلسل تيتا زوزو

تدور قصة مسلسل «تيتا زوزو» في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة إعتزاز عبدالمقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعوا في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع «اعتزاز» دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول «اعتزاز» حل مشكلة لواحد من أحفادها.