نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال تحصد جائزة أفضل أغنية "لسة شوفتوا حاجة "من مهرجان أفضل الدولى في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصدت المطربة نوال عبد الشافى صاحبة أغنية "مخاصماك" على جائزة أفضل أغنية لعام 2024 وهى "لسة شوفتوا حاجة" من مهرجان أفضل الدولى في دورته السابعة بلبنان، والذى شكل تظاهرة حضارية وثقافية من حيث المضمون والشكل وذلك في إحدى فنادق بيروت.



وأعربت المطربة نوال، عن سعادتها بالتكريم التي تعتز به من بلد كبيرة بحجم لبنان، مشيرة أن التكريم مهم لكل فنان، ويظل الفنان يشعر مع كل تكريم، بتجديد الروح والحب في داخله، أنه قدم أعمالا مميزة وقيمة للجمهور.

كلمات أغنية “انتوا لسه شوفتو حاجة”



وتقول كلمات أغنية انتوا لسة شوفتوا حاجة: وحده وحده وحده وحده والجايات كتير حبه حبه حبه حبه نصبر مش هطير درجه درجه درجه درجه مين مولود كبير سهله الصعب كله عدى واللى جى كله خير لسه لسه لسه لسه ده التقيل مجاش سنه سنه سنه سنه ده الجى اندهاش حته حته حته حته اه ياواش ياواش قشطه بكره اعمل واسوي اللي لسه ماستواش هو انتو لسه شوفتو حاجه لسه هو احنا لسه عملنا حاجه لسه هو انتو لسه شوفتو حاجه لسه كل اللي جى جد جد جد جد هو انتو لسه شوفتو حاجه لسه هو احنا لسه عملنا حاجه لسه هو انتو لسه شوفتو حاجه لسه هلعبها صد رد مش هخلي فيها حد لسه بنقول يا هادي وبنختارها حادي باي كل اللي فات ده عادي كان تسخين وبس هتاخدوا جنب تاني غير الجنب الاولاني قولتوا هعيدها تاني تاني كان تسخين وبس.

آخر أعمال نوال عبدالشافعي



وحققت المطربة نوال عبد الشافى نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة من خلال أغانينها ومنها مخاصماك التي حققت نجاحًا وانتشارًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وتخطت حاجز 500 مليون مشاهدة على التيك توك، ويعد رقم كبير منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعا في الفترة الأخيرة نظرا لبساطتها في الأداء وإشادة نجوم الفن والغناء بها، كما طرحت عدة أغانى وحققت نجاحا أيضا ومنها ياخيبتو وأنت لأ وغيرها.