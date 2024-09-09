نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلقة المقبلة.. أبلة فاهيتا ضيفة برنامج "بيت السعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حساب mbc1 على إنستجرام عن استضافة للدمية أبلة فاهيتا في الحلقة المقبلة من برنامج بيت السعد، وستجمع أبلة فاهيتا العديد من المواقف الكوميدية مع عمرو سعد وأحمد سعد خلال الحلقة.

مواعيد حلقة أبلة فاهيتا في بيت السعد

سيتم إذاعة حلقة أبلة فاهيتا يوم الأربعاء المقبل على mbc1 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ثم سيتم إعادتها يوم السبت المقبل على mbc مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أبلة فاهيتا تدخل لمجال تأليف الكتب

ومن ناحية اخري، تسعى أبلة فاهيتا من خلال كتابها "أنا" إلى مشاركة تجاربها وآرائها في العديد من المواضيع الاجتماعية والنفسية، حيث أعربت عن اعتقادها بأن الناس يعانون من مشاكل كبيرة في حياتهم، وتهدف إلى استخدام الكوميديا والسخرية للتعامل مع هذه المشاكل وتخفيف حدتها.

سبب دخول أبلة فاهيتا لمجال تأليف الكتب

سبق، كشفت أبلة فاهيتا عن سبب دخولها لمجال تأليف الكتب، وقدمت كتابها الأول الذي يحمل عنوان "أنا"، أشارت إلى أنها وجدت نفسها والناس في حالة غير مرضية،حيث يعانون من العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية، وقررت أن تشارك تجاربها وآرائها من خلال الكتابة.كما صرحت فاهيتا بأنها ترغب في أن تصبح رائدة فضاء وأن تقوم بأول رحلة إلى المريخ برفقة رجل الأعمال إيلون ماسك.

نبذة عن أبلة فاهيتا

وتُعد أبلة فاهيتا من أشهر شخصيات الدمى الساخرة في مصر والوطن العربي، وكانت قد ظهرت لأول مرة في 2011 على يوتيوب، قبل أن تُقدم في 2015 البرنامج الكوميدي لايف من الدوبلكس على قنوات cbc، وتم تقديم ست مواسم من البرنامج حتى عام 2019، قبل أن يُعرض الموسم السابع من البرنامج على قناة ON في 2020،تمتاز أبلة فاهيتا بأسلوبها الفكاهي الساخر وقدرتها على استخدام الكوميديا في تناول المواضيع الجادة، وقد حققت شعبية كبيرة من خلال برنامجها التلفزيوني "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" والذي استضافت فيه عددًا من النجوم والشخصيات.