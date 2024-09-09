نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض 3 اكتوبر.. طرح البوستر الرسمي لـ مسلسل "مطعم الحبايب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المنتج عبدالله أبو الفتوح، منذ قليل عبر حسابه الشخصي علي موقع انستجرام، البوستر التشويقى لـ مسلسل مطعم الحبايب.

طرح البوستر الرسمي لـ مسلسل مطعم الحبايب

وشارك عبدالله أبو الفتوح البوستر التشويقى لـ مسلسل مطعم الحبايب، بطولة أحمد مالك، وهدى المفتى، ومن المقرر طرح المسلسل يوم 3 أكتوبر المقبل على منصة شاهد.

تفاصيل مطعم الحبايب

وكان صناع مطعم الحبايب، قد انتهوا من تصويره منذ أيام، وذلك بعد أن استغرق التصوير ما يقرب من 3 أشهر، تستعد منصة شاهد لعرض مسلسل «مطعم الحبايب» بداية من يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل.

الترويج لـ مطعم الحبايب

سبق، نشرت منصة شاهد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، برومو المسلسل، وكتبت: «الإعلان التشويقي الأول لمسلسل درامي رومانسي جديد، قدامكم 24 ساعة بس تتوقعوا مين الأبطال قبل ما نكشفهم بكرة، مطعم الحبايب، قريبًا على شاهد».

قصة مسلسل مطعم الحبايب

يعد مسلسل مطعم الحبايب من نوعية أعمال الدراما القصيرة ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويتناول المسلسل عالم المطبخ، ومشكلاته وحياة العاملين في مجال الطبخ، من خلال أحداث ومواقف كوميدية ممزوجة بالإثارة والتشويق، تعكس المنافسة بين أصحاب المطاعم.

أبطال مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب، مكون من 12 حلقة، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

آخر أعمال أحمد مالك

وكان اخر اعمال أحمد مالك هو فيلم The Swimmers، حصد العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية، وشارك في بطولته مع كندة علوش، رشا المهدي، منال ونتالي عيسى، علي سليمان، بالإضافة إلى الألماني ماتياس شوايغوفار، وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال هدى المفتي

وكان اخر اعمال هدى المفتي هو مسلسل مفترق طرق من بطولة هند صبري، والذي عُرض على منصة شاهد، وحقق نسب مشاهدة عالية، وشارك في بطولته إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، علي الطيب، ونهى عابدين، والعمل من سيناريو وحوار الراحل شريف بدر الدين، من إخراج محمد يحيى، إشراف فني أحمد خالد موسى، ومن إنتاج مجموعة كاريزما للإعلام.