نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء تصوير فيلم الشاطر لـ أمير كرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان أمير كرارة خلال الفترة الماضية على بطولة فيلم جديد بعنوان الشاطر من إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر بدء التصوير اليوم.

قصة فيلم الشاطر

يعد الشاطر من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويحمل العديد من المفاجآت، يقدم كرارة خلاله الكوميديا بشكل مختلف.

أبطال فيلم الشاطر

ويشارك في فيلم الشاطر عدد من النجوم بجانب أمير كرارة في بطولته، منهم هنا الزاهد، اللبناني عادل كرم، ومصطفى غريب، وجاري حاليًا التعاقد مع باقي أبطاله، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

احدث اعمال امير كرارة

ومن ناحية أخرى، يواصل امير كرارة تحضيراته لمسلسله الجديد أعراض انسحاب، والذي يخوض من خلاله أولى تجاربه في عالم دراما المنصات، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله بجانب أمير في الفترة الحالية من أجل انطلاق التصوير قريبًا.

آخر أعمال أمير كرارة

وكان اخر اعمال امير كرارة هو مسلسل بيت الرفاعي، والذي حقق من خلاله نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه في موسم رمضان 2024، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، قدم خلاله كرارة دور دكتور اسمه ياسين، والذي يدخل في أزمات عديدة مع تتابع الأحداث بسبب اتهامه بقتل والده، كما ناقش العمل خطورة تجارة الآثار والصراعات العائلية.

ابطال مسلسل بيت الرافعي

بيت الرفاعي مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، ملك قورة، صفاء الطوخي، عايدة رياض، تامر نبيل، وأحمد فؤاد سليم، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو زيد وهند عبدالله وإخراج أحمد نادر جلال.

اخر اعمال امير كرارة في السينما

كما كان آخر أفلام أمير كرارة هو فيلم البعبع فُعرض في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وحصد وقتها إيرادات اقتربت من 45 مليون جنيه، ثم حقق الفيلم نجاحًا ملحوظًا على منصة نتلفيكس العالمية وقت عرضه عليها في يناير الماضي، حيث تصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر على المنصة، وشارك في بطولته ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكان من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.