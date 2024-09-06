نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جذابة.. نيكول سابا تخطف أنظار جمهورها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نيكول سابا جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “سابا” بإطلالة سواريه جذابة حيث ارتدت فستان باللون الموف طويل وبه فتحة من الخلف، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا مما آثار تفاعل عدد كبير من المتابعين معها.

أحدث أعمال نيكول سابا

ومن ناحيه اخري، طرحت الفنانة نيكول سابا أغنية جديده تحت عنوان "الكت كاتي"، من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع اماديو وتوزيع رقمي فيرال ويف، وجاءت كلمات الأغنية لتعلن نيكول حبها المطلق للصيف وملابسه وأسلوب حياته.

كلمات أغنية الكت كاتي:

الكت كاتي، والشط شاطي، ياصيف بحبك، مش عايز اشتي، انا بكره الغطا، وبحب البلبطة، يااخوانا البحر بيغسل، النفسية المحبطة، ويابحر قول ونادي، رقص موجك ع الهادي، وهاجيب عوامتي واجي، اصلا ده الشط شطي، البخت بختي، واليخت ياختي، والجو جوي، ظبطلي ضغطي، البخت بختي، واليخت ياختي، بشتري بالغالي، راحتي وانتختي

آخر أعمال نيكول سابا

وكان اخر أعمال نيكول سابا هي أغنية باسم" خِلصت خلاص"، مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

لمحة عن النجمة نيكول سابا

بدات نيكول سابا مشوارها في مجال عرض الأزياء هي وشقيقتها نادين لأكثر من عشر سنوات في القاهرة في عام 1997 شاركت كموديل في فيديو كليب عيني للفنانين هشام عباس وحميد الشاعري، في عام 1998 اختارها غسان الرحباني لتكون عضو في فرقة فور كاتس بعد انسحاب رولا بهنام حيث كان يبحث عن فتاة جميلة تجيد الغناء والرقص، قدمت معهم ألبومين تيك تيك سنة 1998 والبوم ليل نهار سنة 2000،دخلت مجال التمثيل صدفة عندما جاءتها فرصة العمل مع النجم عادل إمام بعد ان شاهد صورتها على غلاف إحدى المجلات لإنه عندما شاهد صورتها شعر أن ملامحها تناسب الشخصية، تمتلك مقومات جمالية كانت سببا في وصولها إلى عالم الشهرة والنجومية حينما اختارها الزعيم عادل امام لتشاركة بطولة فيلم “التجرية الدنماركية”.