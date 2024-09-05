نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| ليلى أحمد زاهر: معرفش حاجة عن الجزء الثاني من "أعلى نسبة مشاهدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بطلة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة وجود جزء ثاني حتى الآن من العمل الذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وقالت ليلى زاهر في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "معرفش حاجة عن الجزء الثاني من أعلى نسبة مشاهدة، ومحدش كلمني، ومعنديش أي رد بخصوص حقيقة وجود جزء ثاني من المسلسل".

تفاصيل دور ليلى أحمد زاهر في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة



وقدمت ليلى أحمد زاهر دور "نسمة الكاريزما" الشقيقة الصغرى لـ سلمى أبو ضيف "شيماء"، وهي فتاة تهوى التيك توك وتتمنى تحقيق الشهرة عليه والخروج من الحياة الفقيرة التي تعيشها في منطقتها الشعبية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه وتصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي.

أبطال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة



مسلسل أعلى نسبة مشاهدة مكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، والمسلسل من بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، انتصار، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، إلهام صفي الدين، هند عبد الحليم، شيماء الشريف، جلا هشام وأحمد فهيم، ومن تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.



أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة



تدور أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبوضيف، وهي فتاة مهووسة بتطبيق التيك توك وتدخل عالم السوشيال ميديا وتحاول أن تصبح صانعة محتوى عليه، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تقع تحت المساءلة القانونية.



تصريحات انتصار عن الجزء الثاني من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

وكانت قد انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية حول إنتاج جزء ثاني من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وذلك بعد تصريحات انتصار في برنامج "ضيفي" مع معتز الدمرداش، المذاع على قناة الشرق، حيث قالت: "هنعمل جزء ثاني من أعلى نسبة مشاهدة في رمضان القادم وبنفس الممثلين، مكملين دمار من غير مكياج، لأن شيماء اتسجنت وهتقضي فترة عقوبة وتطلع، والأسرة مدمرة بعد دخولها السجن".