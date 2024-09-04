بعد مهاجمتها الحجاب.. خالد الجندي يرد علي مروة عبد المنعم: الإسلام بني على كل القيم الفاضلة

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية علي تصريحات الفنانة مروة عبد المنعم وذلك خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" عبر قناة dmc.

قال الشيخ خالد الجندي، إن الإسلام بني على كل القيم الفاضلة، وليس على أركان خمسة فقط كما يعتقد البعض.

وتابع: "لما قلت لكم أركان الإسلام مش خمسة بس، أهو واحدة طلعت قالت الحجاب مش فريضة لأنه مش من أركان الإسلام الخمسة، وعلى هذا يبقى الأمانة والوفاء وبر الوالدين مش من أركان الإسلام الخمسة".

وأستكمل حديثة قائلا: "يا جماعة اتقوا الله، الإسلام بني على كل قيمة فاضلة، وعلى كل خلق نبيل، وعلى شرع الله العظيم".

أبرز تصرييحات مروة عبد المنعم

ويذكر أن، ظهرت الفنانة مروة عبد المنعم كضيفة على بودكاست أمل غرايبه، حيث ناقشت موقفها من الحجاب وارتباطه بأركان الإسلام الخمسة.

وقالت مروة عبد المنعم إنها مؤمنة بالحجاب رغم كونها غير محجبة، مضيفة: "أنا مؤمنة بالحجاب جدا، لكن هل أنها هدخل الجنة بالحجاب ولا برحمة ربنا، بالصلاة ولا بالحجاب؟"

وأضافت: "يوم ما أنزل القبر سيكون سؤالي عن الصلاة".

أوضحت مروة عبد المنعم أنها تعرضت للتنمر بسبب سوء فهم الدين، قائلة: "الناس يخلطون بين المظاهر وجوهر الدين. عشت تجربة مؤلمة من التنمر بسبب حجاب ابنتي، حيث تساءل البعض كيف يمكن لابنتي أن تكون محجبة وأنا غير محجبة، وكأنني الشيطان الرجيم."