نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسين يوجه رسالة حادة لأحد الملحنين.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الملحن تامر حسين منشورا عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك، وكتب: "ردًا على فيديو المُلحن سليط اللسان قبيح ال قول، أنا فعلًا غلطت لما قُلت على المُحترمين المُبدعين مدين أو عزيز زمايلك على أساس انك معانا ف الوسط وراجل كُنت ملحن كبير وعاقل وحذرتك تتهم حد ناجح ومكسر الدنيا بالباطل والإفتراءت الكدابه اللى بتخترعها فى أى نجاح كبير يلتفت حواليه الناس وإنت لا ترتقى إنسانيًا تبقى زميل ل واحد فيهم شتان فرق الأخلاق ده انا اللى بعتذرلهمُ على التشبيه الغير موفق مني ظلمُتهم".

واضاف تامر حسين:" ثانيًا لو جبت سيرتك بالخير ف أنا بعمل ب أصلى فى أى لقاء وأى برنامج وبتربيتى وب أقول عيب عنده أولاد كُبار يتشرفوا ب باباهم ماتردش الإساءه ب الإساءه معنديش فُجر الخصومه ولا حابقىّ مُتقلب الود زيك مع كل اللى أحسنوا إليك وساعدوك، عشان لما حد من الجمهور المحترم يشوفنى مايقولشى عليا قليل الأصل ونتساوىّ ف القُبح ودى أخر مرة حاغلط وأجيب سيرتك لانى ما بقيتش ب أتشرف بيها وب أتكسِف منها، الناس عارفه كويس وفاهمه مين فينا صادق ومين كداب"

واختتم تامر حسين هجومه، قائلا: " بالمواقف والسنين والإحترام والتقدير، والحمد لله أنى ربنا أنعم عليا وخلانى شخص سوي وب أعقل كلامى وإحترم نفسي لا ف قلبى غل ولا حقد ولا ب أعترض، على اللى ربنا كاتبهُ ل زمايلي ببارك للجميع بقلب أبيض، ماب أقللش من مجهودهم ونجاحهم، دى أخر رسالة تتقالك ب إحترام ال جى حابقىّ عداني العيب، إحترم سنك إحترم نفسك إحترم انك عندك أسرة مايصحش، يبقى cv من بعد ما كان نجاحات يبقى خِناقات وسيرة سيئة، لإن ماحدش حايسكُت لك تانى على أى تجاوز".

عودة شيرين عبد الوهاب بـ أغنية جديدة من كلمات تامر حسين

اعلن الشاعر الغنائى تامر حسين عن عودة شيرين عبد الوهاب قريبا بأغنية جديدة من كلماته، وكتب تامر عبر حسابه الشخصى على إكس: لعُشاق الدراما والشجن قريبًا الصوت المصري الأصيل شيرين عبد الوهاب.. اللي يقابِل حبيبي، من الأغاني اللي مستنيها.