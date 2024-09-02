نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسعاد يونس تروج لمسلسلها الجديد "تيتا زوزو"(صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة إسعاد يونس لأحدث أعمالها الفنية، وهو مسلسل "تيتا زوزو"،الذي من المقرر عرضه، خلال شهر سبتمبر الجاري، عبر منصة "watch it”، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث شاركت إسعاد صورة من كواليس تصوير المسلسل، برفقة الأطفال المشاركين في العمل، وعلقت عليها قائلة: "تيتا زوزو وأحفادها".

أبطال وصناع مسلسل "تيتا زوزو"

ومسلسل تيتا زوزو، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.



قصة مسلسل “تيتا زوزو”



وينتمي مسلسل تيتا زوزو إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.



أحدث أعمال إسعاد يونس



ومن ناحية أخرى، تظهر إسعاد يونس ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل إنترفيو، بطولة رنا رئيس، والمقرر عرضه قريبًا عبر منصة WATCH IT، والعمل يمثل أولى بطولات رنا المطلقة في الدراما، ومن إخراج أحمد خالد أمين.



اخر أعمال إسعاد يونس



وكان آخر أعمال إسعاد يونس هو مسلسل كامل العدد +1، الذي شاركت في بطولته مع دينا الشربيني وشريف سلامة، وجسدت شخصية حياة عبدالجواد، وهي فنانة معتزلة تعود إلى التمثيل مع تتابع الأحداث، وهى والدة شريف سلامة وحماة دينا الشربيني بالعمل، والمسلسل من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، وناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء، خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم.