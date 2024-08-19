نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن شاكوش يتحدث عن طليقته ريم طارق "ندمان على الجوازة دي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار يحل مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضيفًا في برنامج “بالمايك والقلم” مع الإعلامي عبدالعزيز أحمد، ويتحدث خلال لقائه عن بداياته في ممارسته لعبة كرة القدم قبل دخوله لعالم الغناء،بالإضافة عن حديثه عن تجربة زواجه من طليقته ريم طارق.

وجاء طرح برومو حلقة حسن شاكوش ببرنامج "بالمايك والقلم" بالتزامن مع شائعات عودته لطليقته ريم طارق، حيث يكشف خلال اللقاء عن أزمته مع طليقته ريم طارق ويقول: "الحاجة الوحيدة اللي أنا ندمان عليها موضوع الجواز، ولاد الناس لو جوزها فيه كل العبر وعضم في قفه تطلع تقول دا أحسن راجل في الدنيا".

تصدر اسم مغني المهرجانات حسن شاكوش محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار شائعات عن عودته لـ طليقته ريم طارق، لاستئناف حياتهما الزوجية، وذلك بعد عدد من الخلافات الأسرية والنزاعات القانونية خلال الفترة الماضية.

وكشف إبراهيم سليمان مدير أعمال مطرب المهرجانات حسن شاكوش حقيقة عودة الثنائي لحياتهما الزوجية، مشيرا إلى أن شاكوش لم يعد إلى طليقته، وتابع: «الكلام اللي على السوشيال ميديا ده مش حقيقي وحسن مرجعش ومفيش الكلام ده نهائي، يعني لو رمضان صبحي رجع الأهلي برضه حسن شاكوش مش هيرجع لريم طليقته».