رانيا يوسف تكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن أعمالها المقبلة (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة رانيا يوسف بالسباق الرمضاني من خلال مسلسلي “جريمة منتصف الليل” و"ابن حرام”.

وكشفت رانيا يوسف في تصريح لـ "دوت الخليج الفني عن أعمالها المقبلة، مشيرة إلى أنها تحضر لفيلم سينمائي بعنوان “فيها لخفيها”.

وتمنت أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور وأن يحظى بإشادات واسعة من قبل النقاد.

«جريمة منتصف الليل»

وتصدر مسلسل «جريمة منتصف الليل» التريند خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول صورا للفنانة رانيا يوسف ببدلة رقص من كواليس العمل، يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

وحضر الاحتفالية، صناع مسلسل «جريمة منتصف الليل» وهم: النجوم رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، محمد عز، أحمد منير، محمد فاروق شيبة، ومن السعودية النجوم على السبع ونوف، بالإضافة للمؤلف محمد الغيطي، والمخرج عصام شعبان، وصانع الموسيقى التصويرية الدكتور خالد فؤاد.

وتدور أحداث مسلسل جريمة منتصف الليل حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن إحداهما، ومن هنا تبدأ الأحداث في الاشتعال حيث يرصد العمل أحداث اجتماعية تشويقية وتدور قصته في ١٥ حلقة، حول جريمة من الواقع حدثت منذ ١٥ عاما.

تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن الجدل الذي أثار عقب تغيير اسم مسلسل “ دماء العزارى” لجريمة منتصف الليل.

علقت يوسف قائلة خلال تصريحات تليفزيونية:'والله أنا كان عاجبني اسم دماء العذارى لأني اخدته بشكل غير ما الناس خدته، والعذارى اللي هم البنات الصغيرين اللي طول الوقت المجتمعات الشرقية حاكمة عليهم بالقهر، وكان عاجبني الاسم الأولاني أكتر والتاني برضه حلو".