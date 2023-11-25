عبدالعزيز مخيون لـ "دوت الخليج الفني": سيناريو "بطن الحوت" جذبني.. واستأنفنا تصوير "الغربان"..وأشارك بهذا العمل في رمضان 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان عبدالعزيز مخيون، في مسلسل "بطن الحوت" الذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد الإلكترونية، وتحدث في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن أسباب تحمسه للعمل، وعن أعماله القادمة.

وقال عبدالعزيز مخيون إن السبب وراء قبوله للدور هو السيناريو المميز والحوار الجذاب، بالإضافة إلى أن شخصيته "موسي القازم" الذي يجسدها خلال أحداث المسلسل تعتبر جديدة عليه.

وأضاف أن المسلسل يناقش قضية اجتماعية مهمة تتعلّق بتجارة المخدرات، مضيفًا إنه يقدم دور تاجر مخدرات قعيد يجلس على كرسي متحرك، وصور مشاهده في المسلسل في أماكن متعددة.

عبد العزيز مخيون: استأنفنا تصوير فيلم "الغربان" بعد توقف ثلاث سنوات

وعن تجربته في فيلم "الغربان" الذي يشارك فيه إلى جانب النجم عمرو سعد، أوضح "مخيون" أن التحضير للفيلم استغرق وقتًا طويلًا، حيث بدأ تصويره قبل ثلاث سنوات وتوقف لفترة ثم استؤنف مؤخرًا، وحتى الآن لم يتم الإنتهاء من تصوير جميع مشاهده بالفيلم.

عبدالعزيز مخيون: أشارك في رمضان 2024 بمسلسل "ألف ليلة وليلة"

وأشار إلى أنه يشارك في موسم دراما رمضان 2024 بدور حطّاب في مسلسل "ألف ليلة وليلة" مع النجم ياسر جلال، ويواصل حاليا التحضيرات لدوره في المسلسل استعدادا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.



قصة مسلسل بطن الحوت

تدور أحداث مسلسل "بطن الحوت" حول شخصية الشاب "ضياء"، التي يجسدها الفنان محمد فراج، وشقيقه "هلال" الذي يقوم بدوره الفنان باسم سمرة، ويعمل الأخوان في مجال صناعة الفخار، ولكل منهما اتجاهات ومبادئ مختلفة عن الآخر.

يتميز "ضياء" بتدينه، في حين يتورط "هلال" في عمليات تجارة المخدرات مع مجموعة من الأشخاص، تحت قيادة "عبدالعزيز مخيون"، وتتصاعد الأحداث في القصة، حيث يتورط "فراج" في جريمة قتل تقلب حياته رأسًا على عقب.

من هم أبطال مسلسل “بطن الحوت”؟

مسلسل "بطن الحوت" من بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبواليزيد، سماح أنور، عبدالعزيز مخيون، يوسف عثمان، حسن أبوالروس، عصام عمر، وآخرين من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح وسيناريو وحوار محمد بركات