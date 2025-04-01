تنسيق سوري عراقي لمنع التهديدات الأمنية المُهددة لاستقرار البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 02:30 مساءً - اتفق الرئيس السوري، أحمد الشرع، ورئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التنسيق الأمني لمنع أي تهديدات لاستقرار البلدين.

جاء ذلك خلال تلقي الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، مع تأكيد عمق الروابط الشعبية والاقتصادية التي تجمع سوريا والعراق.

وشدد الجانبان على أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، تقوم على التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية ومنع التوتر في المنطقة.

وخلال الاتصال، رحب العراق بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا موقفه الثابت في دعم أمن سوريا وسيادتها.

وتناول الاتصال ملف أمن الحدود والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات، حيث شدد الطرفان على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني؛ لمنع أي تهديدات قد تؤثر على استقرار البلدين.

من جانبه، أكد الشرع التزامه بتطوير العلاقات الثنائية، مشددًا على احترامه لسيادة العراق وحرصه على عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وعلى ضرورة التعاون بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتوطيد العلاقات السياسية بين البلدين.

وأكد العراق مجددًا موقفه الداعم لسوريا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.