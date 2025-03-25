جولة جديدة من المباحثات الأمريكية الأوكرانية في السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 11:29 صباحاً - أعلن مسؤول أوكراني، اليوم الثلاثاء، بدء محادثات جديدة بين مسؤولي بلاده مع الوفد الأمريكي في العاصمة السعودية الرياض.

يأتي اجتماع اليوم عقب محادثات روسية أمريكية استضافتها الرياض أمس؛ لبحث وقف لإطلاق النار في البحر الأسود.

ووصفت واشنطن محادثات الاثنين بين روسيا والولايات المتحدة، بأنها "خطوة في جهود الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات".

وقال مصدر في البيت الأبيض لـ"رويترز" أمس الاثنين، إن المحادثات الجارية في السعودية تحرز تقدمًا ومن المتوقع صدور إعلان إيجابي قريبًا.

وذكرت شبكة "سي.بي.إس نيوز" أن بيانًا مشتركًا من المتوقع أن يصدر عن الولايات المتحدة وروسيا حول محادثاتهما في الرياض.