الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية

الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقيةجاوز سعر الذهب 3000 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم لأول مرة في تاريخه، مدفوعا بتزايد الطلب العالمي على الملاذات الآمنة في ظل الضبابية السائدة على خلفية الرسوم الجمركية الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب في تعاملات الصباح بنسبة 2,94 في المئة إلى 3000,85 دولارا للأونصة، بعد يوم على تجاوزه السعر القياسي المسجل أواخر فبراير.

وكان سعر الذهب سجل في وقت سابق من اليوم مستوى قياسيا مرتفعا مدفوعا بحالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والمخاوف من التوترات التجارية، إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسته النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.72 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 995.30 دولار، وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 964.32 دولار.