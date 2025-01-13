دوت الخليج -

استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، وسط حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي تعزز الطلب على الملاذ الآمن، وتقرير قوي عن التوظيف في الولايات المتحدة دعَم تحفظ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إزاء خفض أسعار الفائدة بدرجة كبيرة هذا العام. استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، وسط حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي تعزز الطلب على الملاذ الآمن، وتقرير قوي عن التوظيف في الولايات المتحدة دعَم تحفظ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إزاء خفض أسعار الفائدة بدرجة كبيرة هذا العام. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2690.49 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2720.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 30.38‭ ‬دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 962.73 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 949.12 دولار.

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