وزير الخارجية السوري يعلن تلقيه دعوة من بن فرحان لزيارة السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الاثنين، أنه تلقى دعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لزيارة المملكة.

وقال الشيباني "تلقيت دعوة رسمية من معالي وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية السيد فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة المملكة، أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات."

وكان وفد سعودي زار العاصمة السورية دمشق والتقى مع قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع.