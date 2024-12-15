نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مناطق الدائرة الثالثة 2025 انتخابات مجلس الأمة الكويت في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - تسعى الحكومة الكويتية إلى إحداث تغييرات ملحوظة في مجلس الأمة من خلال إجراء انتخابات تتم كل أربع سنوات. في 29 سبتمبر 2025، سيشهد الميدان الكويتي انتخابات جديدة لاختيار 50 عضوًا في المجلس بالإضافة إلى حوالي 16 وزيرًا يتم اختيارهم عبر الاقتراع العام. يعتبر مجلس الأمة السلطة التشريعية التي تسهم في صياغة الكثير من القوانين والأنظمة في البلاد، مما يعكس أهمية هذه الانتخابات في تجديد الدماء في الحياة السياسية الكويتية.

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الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة

الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة

أعلن مجلس الأمة الكويتي رسميًا عن الدوائر الانتخابية وأسماء المناطق المخصصة لها، حيث تم إدخال عدة مناطق جديدة ضمن الدائرة الثالثة. فهذه الإضافات تعكس الجهود المبذولة للتوسع في التمثيل وتعزيز المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية. في السطور التالية، سنتعرف على أهم المناطق المدرجة في هذه الدائرة.

أعداد الناخبين في الدائرة الثالثة

أعداد الناخبين في الدائرة الثالثة

بلغ عدد الناخبين في الدائرة الثالثة لمجلس الأمة 33,785 ناخبًا وناخبة، متوزعين بين الذكور والإناث كما يلي

عدد الناخبين الذكور 15,835 ناخب.

عدد الناخبين الإناث 17,950 ناخبة.

عدد اللجان الانتخابية 35 لجنة.

مناطق الدائرة الثالثة 2025

مناطق الدائرة الثالثة 2025

تضم الدائرة الثالثة العديد من المناطق، والتي تم تصنيفها على النحو التالي

منطقة قرطبة.

منطقة كيفان.

منطقة الروضة.

منطقة العديلية.

منطقة الجابرية.

السرة.

منطقة الخالدية.

اليرموك.

منطقة أبرق خيطان.

خيطان الجديدة.

منطقة السلام.

الصديق.

منطقة حطين.

الشهداء.

منطقة الزهراء.

بهذا الشكل، تشكل هذه المناطق جزءًا هامًا من الانتخابات، ويمثل انتخاب المجلس فئة واسعة من المجتمع الكويتي، مما يعزز الديمقراطية ويتيح للجميع الفرصة للتعبير عن آرائهم.

في ختام المقال، تطرقنا للحديث عن مجمل مناطق الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة، وعدد الناخبين وكيفية هيكلة الانتخابات، مما يعكس أهمية هذا الحدث في الحياة السياسية الكويتية.