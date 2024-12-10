نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعراض سرطان الرئة المتأخر في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

يُعَدُّ سرطان الرئة واحدًا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا وفتكًا، حيث يتسبب في وفاة الملايين على مستوى العالم سنويًا،يبدأ هذا النوع من السرطان في الرئتين، وهما الأعضاء الحيوية المسؤولة عن تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الجسم،يُعتبر التدخين أحد أبرز العوامل المسببة لهذا المرض، ولكن هناك عوامل أخرى أيضًا يمكن أن تسهم في الإصابة،في هذا المقال، سنستعرض بشكل مفصل الأسباب المرتبطة بسرطان الرئة، أنواعه المختلفة، أعراضه في مراحلها المتقدمة، طرق تشخيصه، وسبل الوقاية الفعّالة.

أسباب الإصابة بسرطان الرئة



يشكل التدخين المسبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة، حيث يُسجَّل أن التدخين يتسبب في حوالي 90% من حالات الإصابة بهذا المرض لدى كلا الجنسين،تزداد نسبة الإصابة بزيادة عدد السجائر التي تُدخَّن يوميًا، فضلاً عن طول مدة التدخين.

إلى جانب التدخين المباشر، يمكن أن يتعرض بعض الأفراد لخطر الإصابة بسرطان الرئة بسبب التدخين السلبي، الذي يحدث عند استنشاق الدخان الناتج عن تدخين الآخرين،حتى التعرض القصير الأمد للدخان السلبي قد يزيد من خطر الإصابة.

تشمل الأسباب البيئية المساهمة الأخرى في الإصابة بسرطان الرئة غاز الرادون، وهو غاز طبيعي يمكن أن يتسرب من التربة ويتجمع داخل المنازل،وقد يُسهم التعرض المستمر لهذا الغاز في زيادة احتمالية الإصابة.

أنواع سرطان الرئة



تنقسم أنواع سرطان الرئة إلى نوعين رئيسيين، وفقًا لنوع الخلايا السرطانية

1،سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة



يمثل هذا النوع نسبة أقل من الحالات، ويُعرف أحيانًا باسم سرطان خلايا سنابل الشوفان بسبب شكل خلاياه تحت الميكروسكوب،عادة ما يرتبط هذا النوع بالتدخين، ويتميز بسرعة انتشاره إلى الأعضاء الأخرى.

2،سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة



يشمل هذا النوع غالبية الحالات، وينقسم إلى عدة أنواع فرعية

السرطان كبير الخلايا يتميز بوجود خلايا كبيرة وغير متجانسة الشكل.

السرطان الغدي يصيب في الغالب الأنسجة التي تساهم في إنتاج المخاط.

سرطان الخلايا الحرشفية يصيب الأنسجة المبطنة لمجاري التنفس داخل الرئة.

أعراض سرطان الرئة المتأخر



غالبًا ما لا تظهر أعراض سرطان الرئة في مراحله المبكرة، مما يجعل اكتشافه أمرًا صعبًا،لكن مع تقدم المرض وانتشاره، تبدأ الأعراض في الظهور بوضوح،إليك بعض الأعراض البارزة التي قد تظهر في مراحل سرطان الرئة المتأخرة

1،السعال المستمر



يُعَدُّ السعال المستمر واحدًا من الأعراض الأكثر شيوعًا بين المرضى المصابين بسرطان الرئة، وقد يُصاحَب ببلغم يحتوي على دم في المراحل المتأخرة.

2،ضيق التنفس



مع انتشار الورم، قد يعاني المريض من صعوبة في التنفس بوصفها نتيجة لانسداد مجاري التنفس أو تلف الأنسجة المحيطة بالرئتين.

3،ضعف الطاقة والإرهاق



يؤثر السرطان على قدرة الجسم على الحصول على الأكسجين بشكلٍ كافٍ، مما يؤدي إلى شعور متواصل بالتعب وضعف الطاقة.

4،مضاعفات في المعدة



يعاني 10-20% من مرضى سرطان الرئة في مرحلته المتأخرة من ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، مما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل الإمساك والغثيان وفقدان الشهية وحتى النزول عن شرب الماء.

5،آلام في الظهر والكتف



في بعض الحالات، يمكن أن ينتشر سرطان الرئة إلى الظهر أو الكتفين أو الذراعين،وقد يحدث ذلك نتيجة لإصابة المريض بما يُعرف بمتلازمة “بانكوست”، وهي نوع من السرطان يؤثر على العصب العيني ونصف الوجه.

6،أعراض عصبية



مع انتشار السرطان إلى الجهاز العصبي، قد يواجه المريض دوارًا وصعوبة في التوازن،وقد تتأثر العضلات، مما يجعل السيطرة على الحركة أكثر تحديًا.

7،تورم الأصابع والأظافر



قد تصبح أطراف الأصابع أكثر انتفاخًا، وقد تلمع الأظافر بشكل غير طبيعي كاستجابة لإفراز الخلايا السرطانية لمواد كيميائية تشبه الهرمونات تؤثر على تدفق السوائل إلى الأطراف.

أخطر أعراض سرطان الرئة المتأخر



يمكن أن تتطور أخطر أعراض سرطان الرئة المتأخر عندما يتحول الورم إلى حجم كبير داخل الرئتين، مما يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل

1،تكرار التهابات الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي



قد يظهر السرطان على شكل نوبات متكررة من التهابات الجهاز التنفسي، مثل انسداد الشعب الهوائية المتكرر أو الالتهاب الرئوي.

2،تغير الصوت



عندما يزداد حجم الورم، قد يؤثر ذلك على الحبال الصوتية، مما يؤدي إلى تغيرات في الصوت.

3،انسداد الرئة



في بعض الحالات، يمكن أن ينتشر السرطان إلى الشعب الهوائية، مما يتسبب في انسدادها ويجعل التنفس أكثر صعوبة، وقد يُسمَع صفير أثناء التنفس.

4،انتشار السرطان إلى الأعضاء الأخرى



قد تنقل الخلايا السرطانية من الرئة إلى مجرى الدم وتنتشر إلى أعضاء أخرى مثل العظام أو الدماغ أو الكبد، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الجلطات الدموية أو كسور العظام.

تشخيص سرطان الرئة



يعتمد تشخيص سرطان الرئة على الفحص السريري والفحوصات المتخصصة مثل الأشعة والفحوصات المخبرية،تشمل الفحوصات الموصى بها للكشف عن سرطان الرئة ما يلي

1،التصوير بالأشعة السينية



يستخدم للكشف عن أي تغييرات أو نمو غير طبيعي في الرئتين.

2،التصوير المقطعي المحوسب (CT)



يساعد هذا الفحص في تقديم صور مفصلة للرئتين، مما يسهل اكتشاف الأورام الصغيرة.

3،فحص الرنين المغناطيسي (MRI)



يستخدم لتقييم مدى انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الدماغ أو العمود الفقري.

4،فحص الأنسجة والخزعة



يتم أخذ عينة من الأنسجة المصابة لفحصها تحت المجهر، مما يساعد في تحديد نوع السرطان ومرحلته.

الوقاية من سرطان الرئة



تتطلب الوقاية من سرطان الرئة تغييرات في العادات اليومية وتركيزًا على الصحة بصورة عامة،إليك بعض النصائح للوقاية من سرطان الرئة

1،الإقلاع عن التدخين



يُعتبر الامتناع عن التدخين من أهم الخطوات الوقائية،فضلاً عن ذلك، يُفضل تجنب التعرض لأي نوع من الدخان، بما في ذلك التدخين السلبي.

2،تجنب التعرض لغاز الرادون



يجب التأكد من خلو المنزل من أي تسربات لغاز الرادون، ويمكن القيام بفحوصات منزلية لضمان ذلك.

3،الابتعاد عن المواد الكيميائية الضارة



على الأفراد الذين يعملون في بيئات صناعية تحتوي على مواد كيميائية ضارة اتخاذ احتياطات لحماية أنفسهم من التعرض للمواد المسرطنة.

4،اتباع نظام غذائي صحي



يُساهم النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات الطازجة والمعادن والفيتامينات في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الأمراض.

5،ممارسة الرياضة بانتظام



يساعد النشاط البدني على تعزيز صحة الرئتين والجهاز القلبي الوعائي، مما يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة.