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أفضل 9 فنادق في جدة على البحر مباشرة



تعد جدة، المدينة الساحلية الخلابة، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية،تتمتع بمجموعة متميزة من الفنادق التي توفر للزوار تجربة استثنائية على الواجهة البحرية،في هذا البحث، نستعرض أبرز 9 فنادق تقع مباشرة على الشاطئ في جدة، حيث توفر لضيوفها الفرصة للاستمتاع بإطلالات ساحرة وتجارب لا تُنسى.

1،فندق سوفيتيل جدة



يعتبر فندق سوفيتيل جدة الخيار المثالي لمحبي الشخصيات الشاطئية الخاصة،يقع الفندق على كورنيش جدة الشهير، حيث يتيح للضيوف الاستمتاع بإطلالات رائعة على البحر،يوفر الفندق مواقف مجانية للسيارات وخدمة الواي فاي، كما يضم مسارات للمشي ذات مناظر خلابة،تبعده خمس دقائق فقط بالسيارة عن مركز البحر الأحمر،تتميز الغرف والأجنحة بوجود تكييف وتلفزيونات كبيرة بشاشات مسطحة، بالإضافة إلى آلات لإعداد القهوة،تمتاز الحمامات بحوض استحمام ومستلزمات استحمام مجانية،ويبعد الفندق 15 دقيقة بالسيارة عن مطار جدة الدولي.

2،فندق والدورف أستوريا جدة – قصر الشرق



يتمتع فندق والدورف أستوريا جدة – قصر الشرق بموقع مثالي بالقرب من الشاطئ، ويقدم إطلالات سينمائية مدهشة،يتوفر في الفندق خدمة الواي فاي عالية السرعة وتكييف في الغرف، كما تحتوي الغرف الفسيحة على خزانة ملابس ومكتب وغسالة ملابس ومكواة وثلاجة ومطبخ مجهز بالكامل،يبعد قصر الشرق أقل من 4 كم عن مطار جدة الدولي، ويقع بالقرب من المراكز المصرفية والمستشفيات.

3،منتجع وسبا نارسس أبحر جدة



يعتبر منتجع وسبا نارسس أبحر جدة من الوجهات الراقية في المدينة،يمتد المنتجع على بُعد 31 كم من ريد سي مول ويضم فيلات مكيفة مزودة بكافة الخدمات،يوفر المنتجع شاطئًا رمليًا خاصًا ومسابح متعددة، إلى جانب تلفزيونات مسطحة وخزائن ملابس،ويحتوي على مركز للياقة البدنية وسبا متكامل الخدمات، بالإضافة إلى وجبة إفطار مجانية ومواقف ذاتية مجانية.

4،فندق ريزيدنس



يقع فندق ريزيدنس على بُعد دقيقة من نافورة الملك فهد، حيث يقدم خدمة الواي فاي المجانية ومواقف للسيارات،يحتوي الفندق على غرف وأجنحة مزودة بشرفات ومركز سبا،توفر الغرف ميني بار وتلفزيون بشاشة مسطحة، بينما تضم الشقق الأنيقة مطبخًا صغيرًا،يتضمن الفندق مطعم Grand ومطعم Diamond Hill، بالإضافة إلى مركز سبا يقدم مساجات الأيورفيدا الهندية وساونا وغرفة بخار.

5،فندق ومنتجع مكارم النخيل



يقع فندق ومنتجع مكارم النخيل على الخليج الشمالي لجدة، ويوفر خدمات خمس نجوم وشاطئًا خاصًا،يحتوي الفندق على مسبح وغرفًا عائلية مزدوجة، ويمتاز بتخصيص 83٪ من المساحة الخضراء حوله،يقدم المنتجع وحدات سكنية متعددة تناسب احتياجات جميع الضيوف.

6،منتجع موفنبيك النورس



يستقر منتجع موفنبيك النورس على بُعد 20 دقيقة من وسط جدة، حيث يوفر مسبحًا خاصًا وفيلات بمسابح،يتميز المنتجع بالوصول المباشر إلى شاطئ البحر ويتمتع بخدمات ممتازة،يضم المنتجع ثلاثة فنادق حديثة تعكس الجودة العالية في الخدمات.

7،فندق أجنحة أورانس 4



تقدم أجنحة أورانس 4 غرفًا وأجنحة مجهزة بتكييف ومطابخ،يوفر الفندق خدمة الواي فاي السريعة وجيم مخصص، بالإضافة إلى حمامات فاخرة،تقع الشقق الفندقية بالخدمة الذاتية على بُعد 1.3 كم من سلطان مول و1.7 ميل من ستارز آفينيو مول.

8،فندق ميس جدة 2 للأجنحة الفاخرة



يتميز فندق ميس جدة 2 بموقعه القريب من مجمع العرب، حيث يقدم خدمات ممتازة وتجهيزات راقية تشمل تكييف وخدمة الغرف على مدار 24 ساعة،الغرف مزودة بكل ما يحتاجه الضيوف لتلبية راحتهم.

9،فندق روزوود جدة



يقع فندق روزوود جدة في قلب كورنيش جدة، ليكون وجهة مفضلة لقضاء العطلات،يقدم الفندق إطلالات رائعة على شواطئ البحر الأحمر وخدمات فاخرة تتسم بالعمارة التقليدية للمدينة.

أفخم فنادق جدة على البحر



للباحثين عن تجربة فاخرة، يمكنكم اختيار من بين الفنادق التالية

فندق ومنتجع ريتز كارلتون، جدة يقدم إطلالات رائعة على البحر وخدمات فاخرة.

فندق ومنتجع والدورف أستوريا – قصر الشرق يُعتبر من بين أرقى الفنادق في جدة.

فندق كمبينسكي جدة يقدم تجربة فاخرة مع مرافق ممتازة.

فندق ماريوت جدة يتمتع بموقع ممتاز على الشاطئ ويوفر مرافق فاخرة.

فندق هيلتون جدة يتيح الوصول المباشر إلى شاطئ البحر مع خدمات متميزة.

أفضل فنادق جدة للعائلات



تتميز جدة بتوفر العديد من الفنادق المناسبة للعائلات، والتي تقدم خدمات تلبي احتياجات الآباء والأبناء

فندق جدة هيلتون يوفر مرافق متنوعة مثل حمامات السباحة والمطاعم.

فندق ماريوت جدة يتضمن غرفًا وأجنحة فسيحة ومرافق ترفيهية متعددة.

فندق كمبينسكي جدة يقدم خدمة فاخرة ومرافق متنوعة لتناول الطعام.

فندق الهوليداي إن جدة – المدينة الاقتصادية يوفر خيارات إقامة مريحة ومرافق متميزة مثل المسابح.

فندق روزوود جدة مكان فاخر يوفر خدمات متميزة وغرف مريحة.

أرخص فنادق جدة



هناك خيارات متعددة للفنادق بأسعار معقولة، منها

فندق إيبيس جدة يقدم خدمة جيدة بأسعار منافسة وموقع مركزي.

فندق الجوهرة فندق بسيط يوفر إقامة بأسعار معقولة.

فندق هوليدي إن جدة مريح وقريب من المعالم السياحية.

فندق روزانا إن جدة يوفر إقامة مناسبة في مكان هادئ.

فندق موفنبيك جدة يمتاز بمستوى عالي من الجودة وقد يوفر عروضًا جيدة.

فندق روكسي جدة يقدم أسعار معقولة وموقع مركزي.

أنشطة مفضلة في فنادق جدة



تتيح فنادق جدة للزوار مجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب المتنوعة، مثل