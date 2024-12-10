نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل فنادق طابا وأسعارها في المقال التالي

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أفضل فنادق طابا وأسعارها



تُعد طابا واحدة من الوجهات السياحية البارزة في جمهورية مصر العربية، نظرًا لموقعها الفريد على البحر الأحمر وقربها من الحدود الإسرائيلية والأردنية،تتوفر في طابا مجموعة متنوعة من الفنادق تلبي احتياجات مختلف الزوار من حيث الأذواق والميزانيات،في هذا المقال، سنستعرض أهم فنادق طابا وأسعارها، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن الأنشطة والمعالم السياحية المتاحة في هذه المنطقة.

1،منتجع ميرامار طابا هايتس (Miramar Resort Taba Heights)



العنوان الكيلو 20 طريق نويبع الدولي، مرتفعات طابا

متوسط سعر الليلة في الغرفة المزدوجة 1911 جنيه مصري

الخدمات جميع الغرف مكيفة الهواء، تحتوي على ميني بار، إفطار مجاني، إنترنت مجاني فائق السرعة،كما يتضمن الفندق مكانًا مجانيًا لانتظار السيارات، حمام سباحة، كازينو، صالة ألعاب رياضية، جليسة أطفال، وشاطئ خاص،

2،سول طابا البحر الأحمر (Sol Taba Red Sea)



العنوان الكيلو 14 طريق نويبع الدولي، طابا

متوسط سعر الليلة في الغرفة المزدوجة 813 جنيه مصري

الخدمات جميع الغرف مكيفة الهواء، تحتوي على ميني بار، إنترنت مجاني فائق السرعة،كما يحتوي الفندق على مكان مجاني لانتظار السيارات، حمام سباحة، بار، صالة ألعاب رياضية، أنشطة للأطفال، ومركز غوص،

3،فندق تيوليب طابا



التصنيف 5 نجوم

متوسط سعر إقامة الفرد لثلاث ليالٍ وأربعة أيام في الغرفة الثلاثية 2070 جنيه مصري

الخدمات جميع الغرف مكيفة الهواء، تحتوي على ميني بار، إنترنت مجاني فائق السرعة، حمام خاص مجهز بحوض استحمام، وشاشة تلفاز مزودة بقنوات فضائية،يحتوي الفندق على بار، حمام سباحة، وشاطئ،

4،فندق ذا باي فيو ريزورت طابا



التصنيف 5 نجوم

متوسط سعر إقامة الفرد لثلاث ليالٍ وأربعة أيام في الغرفة الثلاثية 1980 جنيه مصري

الخدمات تتميز غرف الفندق بأثاث على الطراز المصري، مع شرفات تطل على مرتفعات طابا أو الشاطئ،كما يضم الفندق مركزًا صحيًا، خدمات تدليك، صالة ألعاب رياضية، حمام سباحة، شاطئ، بالإضافة إلى ثمانية مطاعم متخصصة،

5،فندق موزاييك طابا (سوفيتيل طابا سابقًا)



التصنيف 5 نجوم

متوسط سعر إقامة الفرد لثلاث ليالٍ وأربعة أيام في الغرفة الثلاثية 2750 جنيه مصري

الخدمات تتميز الغرف بسرير واسع وشرفات عريضة تطل على خليج العقبة، بالقرب من الحدود الأردنية والسعودية،يحتوي الفندق على شاطئ خاص، حمام سباحة، ونادي صحي،

6،فندق موفنبيك طابا



التصنيف 5 نجوم

متوسط سعر إقامة الفرد لثلاث ليالٍ وأربعة أيام في الغرفة الثلاثية 1980 جنيه مصري (شاملة الإفطار والعشاء)

الخدمات تحتوي الغرف على أثاث عصري، مكيف هواء، شاشة مزودة بأكثر من 30 قناة فضائية، حمام خاص مع مجفف شعر وحوض استحمام، وخزينة مؤمنة،كما يتضمن الفندق شاطئًا خاصًا، مجموعة من حمامات السباحة، من بينها حمام سباحة مزود بالتدفئة، بالإضافة إلى أكثر من 400 غرفة وشاليهات مستقلة،

7،فندق ستراند طابا هايتس



التصنيف 5 نجوم

متوسط سعر إقامة الفرد لثلاث ليالٍ وأربعة أيام في الغرفة الثلاثية 1540 جنيه مصري (شاملة جميع الوجبات والمشروبات)

الخدمات يحتوي الفندق على شاطئ خاص وحمامات سباحة، بما في ذلك حمام سباحة مغطى يتم تدفئته، نادي صحي، ساونا، ملعب جولف، ومركز للألعاب المائية،كما يمتلك الفندق أربعة مطاعم متنوعة،تحتوي الغرف على مكيف هواء وشاشة مزودة بأهم القنوات الفضائية، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت فائق السرعة مجانًا،

8،فندق الوكالة طابا



التصنيف 5 نجوم

متوسط سعر إقامة الفرد لثلاث ليالٍ وأربعة أيام في الغرفة الثلاثية 1380 جنيه مصري (شاملة جميع الوجبات والمشروبات)

الخدمات تم تصميم الفندق بأسلوب عربي مغربي،جميع الغرف مكيفة وتحتوي على شرفات تطل على حدود الأردن والسعودية،يحتوي الفندق أيضًا على حمام سباحة، ومطاعم تقدم المأكولات الشرقية والغربية،

9،فندق لا بلايا طابا



التصنيف 5 نجوم

متوسط سعر إقامة الفرد لثلاث ليالٍ وأربعة أيام في الغرفة الثلاثية 1305 جنيه مصري (شاملة جميع الوجبات والمشروبات)

الخدمات يحتوي الفندق على شاطئ خاص، حمامات سباحة، بار، مطاعم، نادي صحي، وملعب تنس،جميع الغرف مكيفة، مزودة بخدمة الإنترنت، القنوات الفضائية، والميني بار،

فنادق طابا 4 نجوم



فندق Mövenpick Resort Taba يقع على شاطئ البحر الأحمر ويوفر مرافق فاخرة بما في ذلك حمامات السباحة والمطاعم،

فندق Taba Sands Hotel & Casino يتميز بموقعه القريب من الحدود المصرية-الإسرائيلية ويحتوي على مسبح وكازينو،

فندق Taba Hotel & Nelson Village يوفر إطلالات رائعة على البحر الأحمر وجبال سيناء، ويحتوي على حمامات سباحة ومطاعم متنوعة،

فندق Sol Taba Red Sea جزء من سلسلة فنادق Sol العالمية ويقدم خدمات ومرافق عالية الجودة،

تاريخ طابا



تُعتبر طابا مدينة مصرية تقع بالقرب من الطرف الشمالي لخليج العقبة، وتُعد أقرب منتجع إلى شمال البحر الأحمر في مصر،تلعب طابا دورًا تاريخيًا مهمًا كونها المعبر الحدودي الأكثر ازدحامًا مع إيلات في إسرائيل،شهدت طابا العديد من الأحداث التاريخية، بدءًا من احتلالها من قبل إسرائيل خلال حرب السويس، وصولًا إلى استعادتها لمصر بعد انتهاء النزاع.

في عام 1988، قضت لجنة دولية بأن حدود الانتداب البريطاني هي الحدود التي يجب اتباعها وفقًا لمعاهدة السلام لعام 1979، مما أدى إلى تقسيم طابا بحيث حصلت مصر على معظمها، بينما احتفظت إسرائيل بشاطئ طوله 250 مترًا.

مقومات السياحة في طابا



تتميز طابا بالعديد من المقومات السياحية الفريدة، ومنها

منتجع مرتفعات طابا يحتوي على العديد من الفنادق الكبرى مثل حياة ريجنسي، ماريوت، سوفيتيل، وإنتركونتننتال،

الأنشطة المائية مثل الغوص، السنوركل، ركوب الزوارق، وركوب الأمواج،

السفاري في الصحراء لاستكشاف جمال المنطقة المحيطة،

الغولف توفر ملاعب غولف بمستوى عالٍ،

زيارة جزيرة فيرومي للاستمتاع بالهدوء والطبيعة،

التسوق في ممشى طابا لشراء الهدايا التذكارية والسلع المحلية،

استكشاف التراث الثقافي زيارة المعابد القديمة والمواقع التاريخية،

أفضل وقت للسياحة في طابا



فصل الربيع (مارس مايو) تتميز درجات الحرارة بالاعتدال، مما يجعلها مناسبة للاستمتاع بالشمس والشواطئ،

فصل الخريف (سبتمبر نوفمبر) تتميز درجات الحرارة بالاعتدال، والبحر دافئ، مما يجعله مثاليًا للسباحة،

شهور الصيف (يونيو أغسطس) درجات حرارة مرتفعة، لكن الصيف هو موسم شعبي للتمتع بالشواطئ،

فصل الشتاء (ديسمبر فبراير) درجات الحرارة أدنى قليلاً، ولكن لا يزال مناسبًا للسفر،

أفضل شواطئ طابا

