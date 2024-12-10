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هند السوليه - الرياض - محتويات

المقصود بالقولون العصبي



القولون العصبي، المعروف أيضًا بمتلازمة القولون المتهيج (IBS)، هو حالة شائعة تؤثر على الجهاز الهضمي وتسبب مجموعة متنوعة من الأعراض،يتميز هذا الاضطراب بظهور أعراض متعددة، منها

تقلصات البطن وهي شعور بعدم الارتياح في منطقة البطن.

الانتفاخ وهو شعور بالامتلاء والضغط في البطن.

تغيرات في عادات الإخراج يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من الإسهال، بينما يعاني آخرون من الإمساك.

أسباب الإصابة بالقولون العصبي



تتعدد العوامل التي قد تسهم في حدوث القولون العصبي، ومن أهمها

العوامل الوراثية حيث قد يكون هناك ارتباط وراثي بين بعض العائلات. حساسية الجهاز الهضمي تتجلى في استجابة غير طبيعية لبعض الأطعمة أو المواد. العدوى المعدية الإصابة بعدوى في المعدة يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في حركة الأمعاء. الضغوط النفسية يمكن أن تسهم الضغوط النفسية والتوتر في تفاقم الأعراض. تشوهات أعصاب الجهاز الهضمي قد تؤثر على آلية عمل الأمعاء بشكل طبيعي. خلل في العضلات ضعف التنسيق في العضلات المسؤولة عن حركة الطعام قد يسبب الأعراض. التقلبات الهرمونية قد تلعب الهرمونات دورًا في حركة الأمعاء. انخفاض نسبة الميكروبات النافعة قلة البكتيريا المفيدة في الأمعاء قد تؤثر على صحة الجهاز الهضمي.

أفضل مضاد حيوي للقولون



رغم أن المضادات الحيوية ليست العلاج الأساسي للقولون العصبي، إلا أنه توجد بعض الأنواع التي يمكن استخدامها لتخفيف الأعراض المرتبطة بالحالة، ومنها

ريفاكسيمين يُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية في الأمعاء.

يمتاز بإمكانية وصوله إلى المعدة مباشرة دون أن يتم امتصاصه في مجرى الدم، مما يجعله فعالًا في التخفيف من آلام البطن والانتفاخ والبراز المائي. نيومايسين يُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية في جسم الإنسان.

يساعد في تحسين حالات الإمساك وتخفيف الأعراض المرتبطة بالقولون العصبي. ميترونيدازول يُعتبر مضادًا حيويًا فعالًا ضد البكتيريا.

يساهم في تخفيف أعراض القولون العصبي دون التأثير على حركة المستقيم. كلاريثروميسين مضاد حيوي فعال لعلاج القولون العصبي.

يعمل على محاربة البكتيريا التي قد تهدد صحة الأمعاء ويخفف اضطرابات القولون. كولوفيرين يُستخدم في علاج تقلصات البطن والمغص.

يعمل على تهدئة عضلات البطن وتخفيف الانتفاخ وطرد الغازات. دوسباتالين يُعتبر من أفضل الخيارات لعلاج التقلصات.

يساهم في تهدئة أعراض القولون العصبي ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمي.

أدوية لعلاج القولون العصبي



القولون العصبي هو حالة شائعة تؤثر على الجهاز الهضمي، وتتضمن مجموعة من الأعراض مثل آلام البطن، الانتفاخ، والإسهال أو الإمساك،هناك العديد من الأدوية التي تُستخدم لعلاج هذه الحالة، وفيما يلي نستعرض بعض الأدوية الشائعة وآثارها على المرضى.

1،ليبراكس (Librax)



يتكون ليبراكس من مادتين رئيسيتين داعمتين، حيث يعمل كمضاد حيوي للتقلصات ويقلل من إفراز حمض المعدة،بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر ليبراكس مهدئًا يدعم في تقليل التوتر والقلق، مما يجعله علاجًا فعالًا لأعراض القولون العصبي،ومع ذلك، يُنصح بتجنب استخدامه لمن يعانون من اضطرابات الجهاز التنفسي أو بعض أنواع السرطان.

2،كولونا (Colona)



يُعد كولونا علاجًا فعالًا لتخفيف تقلصات البطن،يعمل على ارتخاء العضلات المعوية، مما يُخفف من آلام البطن والمغص،كما يُساعد كولونا على تحسين الحالة المزاجية والتقليل من الأعراض الناتجة عن التوتر والعصبية.

3،دوجماتيل (Dogmatil)



يُعتبر دوجماتيل علاجًا فعّالًا في حالات القولون العصبي، حيث يُساهم في تقليل القلق الذي قد يؤدي إلى اضطرابات القولون،كما يُستخدم لعلاج حالات الذهان وأعراضه،يُفضّل تجنب استخدامه من قبل الأفراد الذين لديهم أورام في الغدة النخامية أو أنواع معينة من السرطانات.

4،سبازموتالين (Spasmotalin)



يُعتبر سبازموتالين مضادًا للتقلصات ومرخيًا للعضلات الخاصة بالجهاز الهضمي،يُستخدم لعلاج متلازمة القولون العصبي ويساعد في تخفيف آلام المعدة والانتفاخ،ينبغي على الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه مكوناته تجنبه.

5،كولوسبازمين فورت (Colospasmin Fort)



يتكون هذا الدواء من مادة الهيدروكلوريك الميبيفرين، التي تعمل على ارتخاء العضلات في الجهاز الهضمي،يُساعد في تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم، ويُستخدم لعلاج اضطرابات القولون العصبي وآلام الأمعاء.

6،جاست ريج (Gast Reg)



يُعتبر جاست ريج مضادًا للتقلصات، ويُساهم في تخفيف آلام البطن،يُساعد في إعادة حركة الأمعاء إلى الوضع الطبيعي، كما يُعتبر طاردًا للغازات ومعالجًا للانتفاخات،يُنصح بتجنب استخدامه من قبل الأشخاص الذين لديهم حساسية لمكوناته.

7،سبازمو رست (Spasmo Rest)



يُعتبر سبازمو رست مضادًا لتقلصات البطن، ويعمل على تخفيف آلام الجهاز الهضمي وعلاج اضطرابات الجهاز المعوي،يتوفر على هيئة أقراص وشراب، ولكن ينبغي تجنبه للأطفال دون سن 6 شهور ومن يعانون من الجلوكوما.

أسماء أدوية أخرى للقولون العصبي



بالإضافة إلى الأدوية المذكورة، هناك أنواع أخرى من الأدوية التي تعالج القولون العصبي، ومنها

الملينات مثل هيدروكسيد المغنسيوم والبولي إيثيلين، تُساعد في تخفيف الإمساك. مضادات الإسهال مثل اللوبراميد والكوليسيفيلام، تُستخدم لعلاج الإسهال الناتج عن القولون العصبي. مضادات الاكتئاب تعمل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية على تخفيف الأعراض المرتبطة بالقلق والاكتئاب التي قد تؤثر على القولون. المسكنات تُستخدم لتخفيف آلام القولون العصبي. المكملات الغذائية تُساعد المكملات التي تحتوي على ألياف السيلينيوم في تحسين صحة القولون. مضادات المفعول الكوليني مثل الديسيكلومين، التي تُساعد في تخفيف التقلصات. مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة مثل الايميبرامين والديسيبرامين، تستخدم لتخفيف آلام القولون العصبي.

الآثار الجانبية للمضادات الحيوية على مرضى القولون العصبي



رغم الفوائد المحتملة للمضادات الحيوية في علاج بعض حالات القولون العصبي، إلا أن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى ظهور مجموعة من المضاعفات، منها

حدوث عدوى فطرية مثل فطريات المهبل أو الفم.

الإحساس بالتعب والإسهال تعتبر من الآثار الجانبية الشائعة.

الإصابة بحصوات الكلى قد تكون نتيجة لبعض أنواع المضادات الحيوية.

اضطرابات في وظائف القلب والدم قد تظهر بعض المضاعفات المتعلقة بقلب المريض.

فقدان حاسة السمع قد يحدث بسبب بعض الأنواع من المضادات الحيوية.

التهابات الأمعاء والقولون مما قد يُسبب تفاقم حالة القولون العصبي.

ضعف الجهاز المناعي مما يُزيد من قابلية الجسم للإصابة بالعدوى.

المضاد الحيوي كسبب للإصابة بالقولون العصبي



من الممكن أن يصبح استخدام المضادات الحيوية سببًا في الإصابة بالقولون العصبي، حيث إن هذه الأدوية تؤثر سلبًا على توازن البكتيريا المعوية، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى التهابات القولون الغشائي الكاذب،تُعتبر هذه الحالة نتيجة للقضاء على البكتيريا النافعة وزيادة عدد البكتيريا الضارة، مما يُسبب ظهور أعراض القولون العصبي.

المضادات الحيوية التي قد تضر القولون



بعض المضادات الحيوية التي قد تؤثر سلبًا على صحة القولون تشمل

أموكسيسيلين

أمبيسيلين

كليندامايسين

سيبروفلوكساسين

سيفالوسبورين

نصائح لتحسين صحة القولون



لتحسين صحة القولون وتقليل الأعراض المرتبطة به، يُنصح باتباع النصائح التالية