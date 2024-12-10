نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل كريم لالتهاب المفاصل في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - تعد الكريمات الموضعية أداة فعالة في تخفيف آلام التهاب المفاصل، حيث تتنوع هذه الكريمات بحسب احتياجات الأفراد ودرجة الالتهاب التي يعانون منها،في هذا المقال، سنتناول أبرز الكريمات والمراهم المستخدمة في علاج التهاب المفاصل، مع استعراض فوائدها وآليات عملها.

محتويات 1،كريم بنجاي الأصفر (Bengay Yellow 75g)

2،كريم فيبو (Vipo Cream)

3،بيروزين (Penetrex)

4،جل ايسيناريل (Icy Hot)

5،كريم بنجاي (Bengay)

6،كريم ايسي هوت (Icy Hot)

7،كريم اسبير (Aspercreme)

8،كريم مايوفليكس (Myoflex Cream)

9،تايجر بالم (Tiger Balm)

10،كريم كابسيسين (Capsaicin Cream)

11،جل فولتارين (Voltaren Gel)

12،كريم رايت للخشونة (Rite)

نصائح لاستخدام الكريمات لعلاج التهاب المفاصل

نصائح عند استخدام كريمات التهاب المفاصل الموضعية 1،قراءة تعليمات الاستعمال 2،استشارة الطبيب 3،غسل اليدين 4،تجنب ملامسة الوجه 5،استخدام القفازات 6،عدم الاستخدام على الجلد الملتهب 7،التوقف عن الاستخدام عند حدوث حساسية 8،تجنب الكميات الكبيرة 9،تجنب التعرض لأشعة الشمس 10،متابعة الحالة

نصائح إضافية 11،الالتزام بالجرعة الموصى بها 12،إجراء اختبار حساسية 13،الاحتفاظ بالكريم في مكان مناسب



1،كريم بنجاي الأصفر (Bengay Yellow 75g)

1،كريم بنجاي الأصفر (Bengay Yellow 75g)

يحتوي على مكونات فعالة تشمل الساليسيلات، زيت النعناع، والكافور، مما يجعله معروفًا بتخفيف الآلام والالتهابات المرتبطة بالتهاب المفاصل.

يساهم في معالجة الأعراض المرافقة مثل آلام الأوتار والأربطة، بالإضافة إلى آلام الرقبة وتورم اليدين والقدمين.

2،كريم فيبو (Vipo Cream)

2،كريم فيبو (Vipo Cream)

يتضمن التوبريسين الذي يعزز تدفق الدم إلى المفاصل، مما يساعد في تخفيف الألم والالتهابات.

كريم آمن للاستخدام من قبل الحوامل والأطفال والمصابين بالسكري.

3،بيروزين (Penetrex)

3،بيروزين (Penetrex)

يحتوي على المنثول (مستخلص زيت النعناع) الذي يساعد في تقليل الالتهاب وتخفيف الألم.

يوصى باستخدامه مرتين يوميًا، وهو آمن للأطفال والحوامل.

4،جل ايسيناريل (Icy Hot)

4،جل ايسيناريل (Icy Hot)

يتضمن المنثول والكافور، ويستخدم للتخفيف من آلام المفاصل والتورم.

يمكن استخدامه بحد أقصى أربع مرات يوميًا.

5،كريم بنجاي (Bengay)

5،كريم بنجاي (Bengay)

يحتوي على الساليسيلات، النعناع، والكافور، مما يجعله خيارًا شائعًا لعلاج آلام التهاب المفاصل.

6،كريم ايسي هوت (Icy Hot)

6،كريم ايسي هوت (Icy Hot)

يمتاز بسرعة اختفاء رائحته، وباحتوائه على الساليسيلات والنعناع، ما يجعله خيارًا مفضلًا لمن يفضلون الحماية من الروائح القوية.

7،كريم اسبير (Aspercreme)

7،كريم اسبير (Aspercreme)

يحتوي على الساليسيلات، ولكنه خالٍ من المنثول، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يعانون من حساسية تجاه رائحة النعناع.

8،كريم مايوفليكس (Myoflex Cream)

8،كريم مايوفليكس (Myoflex Cream)

يحتوي على الساليسيلات، ويمتاز بقوامه الخفيف غير الدهني، مما يجعله مثاليًا للاستخدام اليومي.

9،تايجر بالم (Tiger Balm)

9،تايجر بالم (Tiger Balm)

يحتوي على زيت النعناع والكافور، وله قوام خفيف، مما يجعله مناسبًا لمن يفضلون الكريمات ذات القوام الخفيف.

10،كريم كابسيسين (Capsaicin Cream)

10،كريم كابسيسين (Capsaicin Cream)

يحتوي على الكابسيسين الذي يقلل الألم عن طريق التأثير على الأعصاب الحسية في الجلد.

يُعتبر مفيدًا في علاج الألم المزمن المرتبط بالتهاب المفاصل.

11،جل فولتارين (Voltaren Gel)

11،جل فولتارين (Voltaren Gel)

يحتوي على الديكلوفيناك، وهو مضاد التهاب غير ستيرويدي يُستخدم لتخفيف الألم والتورم في المفاصل، ويجب استخدامه تحت إشراف الطبيب.

12،كريم رايت للخشونة (Rite)

12،كريم رايت للخشونة (Rite)

يتضمن النعناع، الزنجبيل، والكابسيسين، ويعتبر فعالًا في علاج خشونة وآلام التهاب المفاصل.

يستخدم ثلاث مرات في اليوم، وهو آمن للحوامل ومرضى الأمراض المزمنة.

نصائح لاستخدام الكريمات لعلاج التهاب المفاصل

نصائح لاستخدام الكريمات لعلاج التهاب المفاصل

قبل استخدام أي كريم، يُفضل استشارة الطبيب، خاصةً إذا كان الشخص يعاني من حالات مرضية مزمنة أو في حال كونها حاملًا أو مرضعة.

التقيد بتعليمات الاستخدام بعناية لتجنب الآثار الجانبية.

يُفضل استخدام الكريمات على جلد نظيف وجاف، وتجنب استخدامها على الجروح أو المناطق الملتهبة بشدة.

نصائح عند استخدام كريمات التهاب المفاصل الموضعية

نصائح عند استخدام كريمات التهاب المفاصل الموضعية

تعد كريمات التهاب المفاصل الموضعية من الخيارات العلاجية الشائعة لالتهابات وآلام المفاصل،لضمان الفعالية والسلامة، يجدر اتباع عدة نصائح عند استخدامها

1،قراءة تعليمات الاستعمال

التعليمات مهمة تأكدي من قراءة التعليمات الموجودة في النشرة الداخلية للعبوة بعناية قبل البدء في استخدام الكريم.

التعرف على المكونات من الجيد معرفة مكونات الكريم لتجنب أي حساسية أو تفاعلات سلبية.

2،استشارة الطبيب

استشارة المتخصصين يُفضل استشارة طبيب مختص في حال الحمل أو الرضاعة قبل استعمال كريمات التهاب المفاصل.

التاريخ الطبي أخبري الطبيب عن أي حالات طبية أخرى أو أدوية تتناولينها.

3،غسل اليدين

الوقاية من الجراثيم احرصي على غسل يديك جيدًا قبل وبعد استخدام الكريم.

4،تجنب ملامسة الوجه

حماية البشرة الحساسة تجنبي وضع يديك على المناطق الحساسة بعد الاستخدام.

5،استخدام القفازات

حماية اليدين يُفضل ارتداء قفازات طبية أثناء استخدام الكريمات التي تحتوي على مكونات مهيجة.

6،عدم الاستخدام على الجلد الملتهب

الحذر من الجروح تجنبي استخدام الكريمات على الجروح المفتوحة أو الجلد الملتهب.

7،التوقف عن الاستخدام عند حدوث حساسية

استجابة سريعة إذا شعرتِ بأي رد فعل تحسسي، يجب عليك التوقف عن استخدام الكريم فورًا واستشارة الطبيب.

8،تجنب الكميات الكبيرة

التحكم في الجرعة لا تستخدمي كميات كبيرة من الكريمات على نفس المكان في آن واحد.

9،تجنب التعرض لأشعة الشمس

الحماية من الأشعة بعد استعمال الكريمات المحتوية على ديكلوفيناك، يُفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

10،متابعة الحالة

تقييم الأعراض يجب مراقبة أي تغييرات في حالة الجلد أو في الأعراض ومعاينة الطبيب في حال عدم التحسن.

نصائح إضافية

نصائح إضافية

11،الالتزام بالجرعة الموصى بها

عدم التهاون في الاستخدام الالتزام بالجرعة الموصى بها يعزز فعالية العلاج.

12،إجراء اختبار حساسية

اختبار التحسس يُفضل تجربة كمية صغيرة من الكريم على منطقة محدودة من الجلد.

13،الاحتفاظ بالكريم في مكان مناسب