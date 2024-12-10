أنواع أورام الغدة الدرقية الحميدة والخبيثة

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هند السوليه - الرياض - محتويات

الغدة الدرقية أهميتها، أنواع الأورام والأعراض المرتبطة بها



تعتبر الغدة الدرقية واحدة من الغدد الأساسية في جسم الإنسان، حيث تلعب دورًا محوريًا في تنظيم العديد من العمليات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة ورفاهية الأفراد،تشبه الغدة الدرقية في شكلها الفراشة، وتقع في قاعدة الرقبة أسفل تفاحة آدم،تقوم الغدة بإفراز مجموعة من الهرمونات الحيوية التي تتحكم في وظائف متنوعة بالجسم، مثل تنظيم ضربات القلب، ضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى السيطرة على الوزن،ولذلك، فإن أي اختلال في وظيفتها، سواء كان بسبب زيادة نشاطها أو خمولها، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة.

دور الغدة الدرقية في تنظيم الجسم



تقوم الغدة الدرقية بإفراز هرمونات أساسية تلعب دورًا بالغ الأهمية في تنظيم الوظائف الحيوية داخل الجسم،عند زيادة نشاط الغدة الدرقية، تزداد معدلات حرق الدهون، مما يؤدي إلى فقدان الوزن،في المقابل، عند خمول الغدة، ينخفض إنتاج الهرمونات مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة،إضافة إلى ذلك، تؤثر هذه الهرمونات أيضًا على وظائف أخرى مثل تنظيم نبضات القلب وضغط الدم.

أنواع أورام الغدة الدرقية الخبيثة



توجد أنواع مختلفة من الأورام التي قد تصيب الغدة الدرقية، وتُقسم إلى أورام خبيثة وأخرى حميدة،بالنسبة للأورام الخبيثة، فإنها تأتي بعدة أنواع، تختلف في شدتها ومدى خطورتها.

1،السرطانة الدرقية الحليمية



تعتبر السرطانة الدرقية الحليمية الأكثر شيوعًا بين أورام الغدة الدرقية، حيث تمثل حوالي 80% من الحالات،تصيب عادة الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والخمسين عامًا،وعلى الرغم من خطورة هذا النوع من الأورام، فإنه يمكن علاجه بفعالية إذا تم اكتشافه في مراحله المبكرة.

2،السرطانة الدرقية الجريبية



يصيب هذا النوع خلايا معينة من الغدة الدرقية، ويعتبر ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بعد السرطانة الحليمية،غالبًا ما يحدث هذا النوع بعد سن الثلاثين، ويتطلب علاجًا مستمرًا ومتابعة طبية دقيقة لتجنب انتشاره.

3،السرطانة الدرقية النخاعية



يعد هذا النوع نادر الحدوث، وعادة ما ينجم عن تغيرات جينية وراثية،وغالبًا ما يرتبط السرطان النخاعي بأمراض وراثية أخرى قد تؤثر على أفراد العائلة،يحتاج هذا النوع إلى علاج خاص نظرًا لطبيعته المعقدة.

4،السرطانة الدرقية الكشمية



يعتبر السرطان الكشمي من أخطر أنواع سرطانات الغدة الدرقية، حيث يحدث عادةً في الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين،يتميز هذا النوع بأنه يتطور بسرعة كبيرة ويصعب السيطرة عليه، وبالتالي فإن الكشف المبكر يعد أمرًا بالغ الأهمية.

5،لمفومة الغدة الدرقية



يعتبر هذا النوع نادرًا للغاية بين أنواع السرطانات التي تصيب الغدة الدرقية،يؤثر على الخلايا المناعية داخل الغدة، وغالبًا ما يظهر لدى الأشخاص الذين تجاوزوا سن السبعين،على الرغم من ندرته، يمكن أن يكون شديد الخطورة ويتطلب علاجًا متخصصًا.

أورام الغدة الدرقية الحميدة



بجانب الأورام الخبيثة، قد تصاب الغدة الدرقية أيضًا بأورام حميدة، والتي تمثل كتلًا صلبة أو مليئة بالسوائل،وعلى الرغم من أن معظم هذه الأورام ليست خطيرة، إلا أنها قد تسبب أعراضًا مزعجة إذا زاد حجمها أو ضغطت على الأعضاء المجاورة،لذا، من الضروري مراقبتها للتأكد من عدم تحولها إلى أورام خبيثة.

أعراض أورام الغدة الدرقية الحميدة



عندما تكون الأورام حميدة، قد تظهر بعض الأعراض التي تشير إلى وجودها،يمكن أن يشعر الشخص بوجود كتلة في الرقبة أو يلاحظ تورمًا في الجزء السفلي من العنق،كما قد يعاني من صعوبة في التنفس أو بلع الطعام بسبب الضغط الذي تمارسه هذه الأورام على القصبة الهوائية أو المريء.

الأعراض المصاحبة لفرط نشاط الغدة الدرقية



عند فرط نشاط الغدة الدرقية، تبدأ الغدة بإفراز كميات كبيرة من الهرمونات، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المعروفة باسم فرط نشاط الدرق،تشمل هذه الأعراض

التهيج العصبي إذ يصبح الشخص أكثر عصبية وتوترًا من المعتاد.

ضعف العضلات يشعر المريض بضعف عام في عضلات الجسم، وقد تترافق هذه الحالة مع رعشة.

انقطاع الطمث قد تؤدي الحالة لدى النساء إلى قلة الطمث أو انقطاعه تمامًا.

فقدان الوزن بسبب زيادة حرق الدهون، قد يفقد الشخص وزنه بشكل ملحوظ، مما يصل أحيانًا إلى حد النحافة.

الأرق يعاني المرضى من صعوبات في النوم ويشعرون بالتعب المستمر.

اضطرابات النظر حيث قد يصعب على الشخص تحمل الضوء الساطع أو ارتفاع درجات الحرارة.

اضطرابات الشهية قد تؤدي الحالة إلى فتح الشهية بشكل مفرط أو فقدانها تمامًا.

ضيق التنفس يشعر بعض المرضى بصعوبة في التنفس، وتكون بشرتهم رطبة باستمرار.

تساقط الشعر يؤدي فرط نشاط الغدة إلى تساقط الشعر وضعفه.

خفقان القلب حيث يزداد معدل ضربات القلب ويصبح غير منتظم.

الأعراض المصاحبة للإصابة بكيسات الغدة الدرقية



الكيسات الدرقية هي أكياس تحتوي على سوائل، وعادة ما تكون حميدة،تتكون هذه الكيسات نتيجة انسداد بعض القنوات داخل الغدة، مما يؤدي إلى تراكم السوائل،في حالة كانت الكيسات تحتوي على صديد، تكون حميدة وغير ضارة، بينما إذا احتوت على مكونات صلبة، فقد تحمل طبيعة خبيثة.

أعراض الكيسات الكبيرة



عندما تكون الكيسات صغيرة، قد لا تسبب أي أعراض واضحة،لكن عند ازدياد حجمها، قد تضغط على الأعضاء المحيطة، مما يؤدي إلى

الاختناق يشعر المريض بصعوبة في التنفس بسبب الضغط على القصبة الهوائية.

صعوبة في البلع يؤدي ضغط الكيسات على المريء إلى صعوبة في بلع الطعام.

الألم في العنق تسبب الكيسات المتضخمة ألمًا في منطقة الرقبة والحنجرة.

الأعراض المصاحبة لمرض الدراق متعدد العقيدات



الدراق هو تضخم الغدة الدرقية، وغالبًا ما يحدث نتيجة تكوّن عقدات متعددة داخل الغدة،في بعض الحالات، قد يكون الدراق علامة على الإصابة بسرطان الغدة الدرقية،عندما تكون هذه العقدات صغيرة، قد لا تظهر أعراض واضحة، لكن مع زيادة حجمها، تزداد الأعراض، والتي تشمل