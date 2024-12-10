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محتويات تفسير رؤية تقبيل القدم في المنام وفقاً لابن سيرين

تفسير تقبيل قدم رجل آخر

الشراكة والمنفعة ترمز رؤية تقبيل قدم رجل آخر إلى الدخول في شراكة معه وتبادل المنافع بينهم.

المصيبة والإهانة إذا كان الشخص الذي يقبل قدمه هو فتاة يحبها، فقد يدل ذلك على وقوعه في مصيبة كبيرة أو عمل يتسبب له في ذل وإهانة.

الفاحشة يشير تقبيل قدم امرأة بشهوة، وكانت غير زوجته، إلى احتمال وقوع الرائي في فاحشة كبيرة.

الخلاص من المشكلة إذا كان الرائي مسجونًا ويقبل قدم الحارس، فهذا يدل على قرب الخلاص من مشكلة كبيرة والفرج بعد الضيق. تفسير رؤية تقبيل القدم في المنام وفقاً لابن شاهين

تقبيل قدم الأبوين

البر والرضا يدل تقبيل قدم الأب أو الأم على برهما وإمكانية الإنفاق عليهما، ويعبر عن رضاهما عنه في الحياة الدنيا والآخرة.

الصدقات إذا كان المتوفيان هما من يتم تقبيل أقدامهما، فهذا يشير إلى حاجتهما إلى الصدقات والدعاء.

الغضب في حال كان الأب أو الأم يقبلان قدم الرائي، فهذا يدل على شعورهم بالغضب تجاهه وعدم رضاهم عنه. تقبيل قدم شخص لا يعرفه

الحزن والخسارة تدل هذه الرؤية على سماع أمر يحزن الرائي بشدة، أو قد تعبر عن خسارة مالية كبيرة.

التواضع إذا كان الشخص معروفًا للرائي، فهذا يشير إلى خير ونعيم قادم بعد تواضع الرائي في مسألة ما. تفسير رؤية تقبيل القدم في المنام وفقاً للنابلسي

تقبيل قدم امرأة غريبة

تحذير من الأعمال المحرمة إذا كان الرائي يقبل قدم أو يد امرأة غريبة، فإن هذا يعد تحذيرًا له من الوقوع في أعمال محرمة. تقبيل قدم مدير العمل

التودد والمكانة تشير هذه الرؤية إلى رغبة الشخص في التودد إلى المدير بغية تحقيق أمنية معينة أو نيل مكانة أعلى في العمل. تقبيل قدم الزوجة

السعادة والخير تدل رؤية الرجل وهو يقبل قدم زوجته على وجود سعادة وخير وفير في علاقتهما.

الحمل إذا كانت الزوجة هي من تقبل قدم الرجل، فإن ذلك يشير إلى احتمال حدوث حمل قريب. Post navigation هند السوليه - الرياض - أهم 9 تفسيرات عن رؤية تقبيل القدم في المنام للرجل – الأجنحة تخطي إلى المحتوى

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