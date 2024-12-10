نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين تقع جزيرة مالطا في المقال التالي

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موقع جزيرة مالطا



تقع جزيرة مالطا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تحديدًا في الجنوب من جزيرة صقلية، والشمال من دولة ليبيا، والشرق من جزر كومينو وغوزو،تحيط بها بعض الجزر الأخرى مثل سانت بول، مانويل، وروك،تمتد مساحة الجزيرة على حوالي 246 كيلومترًا مربعًا، وتتميز بتضاريس متنوعة تشمل تلالًا منخفضة، حيث أن أعلى قمة في الجزيرة هي تادميجريك، التي تصل إلى 253 مترًا،يتمثل الموقع الفلكي للجزيرة في تقاطع خط الطول 14°3’5″ شرقًا مع دائرة عرض 35°50′ شمالًا.

مناخ جزيرة مالطا



تتميز جزيرة مالطا بمناخها المعتدل والدافئ على مدار السنة، مما يجعلها وجهة عراقية مثالية للسياحة،يُقسم المناخ إلى

الصيف يتميز بالحرارة والجفاف، وتتراوح درجات الحرارة بين 28 إلى 32 درجة مئوية، ويستمر من يونيو حتى نهاية سبتمبر.

الشتاء معتدل ورطب، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 15 إلى 17 درجة مئوية، ويستمر من ديسمبر حتى فبراير، مع هطول أمطار بمعدل 90 ملم تقريبًا.

الخريف تصل درجات الحرارة إلى نهايات العشرينات، ويقدر معدل هطول الأمطار بين 76 إلى 90 ملم.

الربيع يشهد أجواء دافئة مع درجات حرارة تتراوح بين 20 إلى 25 درجة مئوية، ومعدل هطول الأمطار ينخفض إلى 25 ملم.

موانئ جزيرة مالطا



تحتوي مالطا على ثلاثة موانئ رئيسية

جراند هاربور يقع في الجانب الشرقي من فاليتا ويُعتبر أقدم ميناء في مالطا، ويشتمل على عدة أرصفة واسعة ومحطات للرحلات البحرية ومحطة للعبارات التي تربط بين صقلية ومالطا. Marsamxett يقع في الجانب الغربي من فاليتا، ويستوعب عددًا هائلًا من اليخوت. Cirkewwa يرتبط مع ميناء مجاور في جزيرة غوزو.

تضاريس جزيرة مالطا



تتميز تضاريس مالطا بالتنوع، إذ تمتد التلال المنخفضة في الجانب الشمالي الشرقي بينما تشمل الأراضي المنخفضة في الجنوب الشرقي،تتميز المناطق الساحلية بشواطئ رملية وخلجان صخرية جميلة،تتوزع مساحة الجزيرة على 4% مناطق حرجية وغابات و30% أراضٍ زراعية، بينما تشكل التلال والمنحدرات باقي الأراضي،تعتمد الجزيرة على الأراضي الزراعية لزراعة عدة محاصيل مثل البصل والتين والبطاطا، كما تحتوي محمية غديرا على أكثر من 200 نوع من الطيور.

سكان جزيرة مالطا



تتكون جزيرة مالطا من مجموعة متنوعة من السكان، حيث يشكل سكان شمال أفريقيا حوالي 90% بينما يمثل الأوروبيون 10%، بالإضافة إلى عدد قليل من البريطانيين والإيطاليين،لغة السكان هي المالطية، التي تُعتبر مزيجًا من اللهجات السامية والمفردات العربية بنسبة 40%،الديانة المسيحية هي السائدة، حيث توجد أكثر من 360 كنيسة في الجزيرة،يبلغ عدد السكان حوالي 409,259 نسمة.

اقتصاد جزيرة مالطا



يعتمد اقتصاد مالطا على مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية، ومنها

الماضي تصنيع القطن والتبغ والسفن وتصدير المنتجات.

الحاضر التجارة الخارجية وصناعات التحويل مثل الإلكترونيات والمنسوجات،تُعتبر مالطا مركزًا هامًا للشحن العابر ومنطقة سياحية رئيسية،ازدهر الاقتصاد بعد اعتماد عملة اليورو في عام 2008.

الحياة النباتية والحيوانية في جزيرة مالطا



تتميز مالطا بتنوع بيئي ملحوظ

الحياة النباتية تشمل أشجار الصنوبر البحري والكرز والزيتون والكرمة، حيث تظهر النباتات البرية المزهرة خلال فصل الربيع.

الحياة البحرية تضم الدلافين والحيتان والفقمات والطيور البحرية مثل النورس والبجع.

الحشرات والزواحف تشمل السحالي والسلاحف والعناكب.

تاريخ جزيرة مالطا



لجزيرة مالطا تاريخ غني ومعقد

العصور القديمة تأسست على يد الفينيقيين، ثم خضعت لاحتلال الإغريق والرومان والعرب.

العصور الوسطى شهدت غزوات عربية ونورمانية وصليبية.

العصور الحديثة احتلتها فرنسا وبريطانيا قبل أن تصبح مستعمرة بريطانية،لعبت مالطا دورًا استراتيجيًا خلال الحروب العالمية.

الاستقلال استعادت مالطا استقلالها عن بريطانيا في عام 1964 وأصبحت جمهورية في عام 1974.

المعالم السياحية في جزيرة مالطا



تشمل المعالم السياحية الرئيسية في جزيرة مالطا

مدينة فاليتا عاصمة مالطا ومدينة تاريخية.

معبد هاجار قيمي معابد نيوليتية قديمة.

مدينة موستا تشتهر بكنيسة سانت ماري.

منتزه بلو غروتو مغارة بحرية رائعة.

جزيرة غوزو جزيرة صغيرة تجذب السياح بمعالمها الطبيعية.

معبد تاركين معابد نيوليتية تعكس فن النحت القديم.

فنادق جزيرة مالطا



تشمل بعض الفنادق المميزة في جزيرة مالطا

فندق فاليتا فندق فاخر في العاصمة.

فندق فورت سانت إلمو فندق قريب من المعالم التاريخية.

فندق فيكتوريا فندق راقٍ في سليما.

فندق ذي باليس ألبرت فندق فاخر في سليما.

فندق راديسون بلو سان جوليانز فندق ساحلي فاخر.

فندق ذا فيلاج فندق قرب البوابة الرئيسية لمدينة فاليتا.

فندق إنتركونتيننتال مالطا فندق كبير وفاخر.

شواطئ جزيرة مالطا



تتميز جزيرة مالطا بعدد من الشواطئ الجميلة، منها

شاطئ غولدن باي شاطئ ذو رمال ذهبية جميلة.

شاطئ مليحة شاطئ كبير يقدم مجموعة من الأنشطة.

شاطئ بلو غروتو مغارة بحرية رائعة.

شاطئ باي بيش شاطئ رملي هادئ.

شاطئ جزيرة كومينو يتميز بشاطئ بلو لاغون ذو المياه الزرقاء.

شاطئ جزيرة غوزو شواطئ رمل الجراد ورمل رملا.

شاطئ سانت جوليانز شاطئ يقع في منطقة حيوية.

شاطئ باي أريا شاطئ رملي في سليما.

حدائق جزيرة مالطا



تشمل الحدائق الشهيرة في جزيرة مالطا

حديقة برجاز تُعد أقدم حدائق مالطا.

حديقة الحيوانات في مالطا وجهة رائعة للعائلات.

حديقة بينيتا حديقة أثرية تقع في ناكارا.

حديقة حقل كرازيت حديقة جميلة في أتراد.

حديقة مونديس حديقة تحتوي على معبد ميجاليثيكي في جوزور.

مطاعم جزيرة مالطا



تشمل بعض المطاعم المميزة في جزيرة مالطا

مطعم تال إيفانجليست يُقدم المأكولات المالطية التقليدية.

مطعم إيل-فرزتان يُعرف بتقديم أفضل البيتزا في مالطا.

مطعم تاسكيتو يقدم مأكولات متوسطية ومالطية.

مطعم كافي كورنير مقهى ومخبز قديم يقدم الكعك والمعجنات.

مطعم زمارا مطعم يقدم مزيجًا من النكهات المحلية والعالمية.

أنشطة مفضلة في جزيرة مالطا



تشمل الأنشطة المفضلة في جزيرة مالطا

زيارة المواقع التاريخية استكشاف المعالم التاريخية المختلفة.

الغطس والسباحة الاستمتاع بالشواطئ الجميلة.

الرياضات المائية ممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية.

التسوق شراء الهدايا التذكارية.

المهرجانات والفعاليات حضور المهرجانات والفعاليات المحلية.

المأكولات المحلية تذوق الأطباق المالطية التقليدية.

أفضل وقت لزيارة جزيرة مالطا



تُعتبر الأوقات التالية هي الأفضل لزيارة مالطا

الربيع (مارس مايو) طقس لطيف وأجواء مزدهرة.

الصيف (يونيو أغسطس) شواطئ ورياضات مائية متنوعة.

الخريف (سبتمبر نوفمبر) طقس معتدل وأقل ازدحامًا.

الشتاء (ديسمبر فبراير) أسعار منخفضة وهدوء نسبي.

كيفية الوصول إلى جزيرة مالطا



يمكن الوصول إلى جزيرة مالطا من خلال الطائرة أو العبارة