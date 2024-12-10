نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين يوجد فندق سفير الزمالك في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

يمثل فندق السفير بالزمالك إحدى الخيارات البارزة للإقامة في القاهرة، حيث يتمتع بمجموعة متنوعة من المزايا التي تجعله وجهة مفضلة للزوار،يهدف هذا البحث إلى تحليل هذه المزايا واستعراض الخدمات المتاحة للضيوف، بالإضافة إلى تقييمات الزوار وأفضل الخيارات القريبة.

1،الغرف والخدمات في فندق السفير



الغرف الفسيحة والمريحة

يقدم فندق السفير مجموعة متنوعة من الغرف الفسيحة والمجهزة بأحدث وسائل الراحة،تتميز الغرف بتصميم أنيق ومريح، حيث تحتوي كل غرفة على مكتب عمل، وتلفزيون مزود بقنوات فضائية، وميني بار صغير،بالإضافة إلى ذلك، توفر بعض الغرف مناطق جلوس مريحة، مما يجعلها خياراً مثالياً للمسافرين الذين يبحثون عن الراحة والاسترخاء.

الحمامات والمرافق

تحتوي كل غرفة على حمام خاص مزود بحوض استحمام ومجفف شعر، مما يضمن تجربة استحمام مريحة،تتيح وسائل الراحة الحديثة للزوار الاستمتاع بإقامة مريحة وتحسين تجربتهم بشكل عام.

2،مرافق الاسترخاء والترفيه



الساونا وخدمات التدليك

يوفر الفندق للزوار فرصة للاسترخاء الكامل من خلال خدمات الساونا والاستحمام، بالإضافة إلى خدمات التدليك التي تساعد على تخفيف التوتر وتجديد النشاط،كما يحتوي الفندق على حمامات سباحة ساخنة، مما يوفر أجواءً هادئة للاسترخاء.

المقاهي والمطاعم

يحتوي الفندق على مقهى يتسم بإطلالته على المناظر المحيطة، حيث يقدم مجموعة متنوعة من المأكولات الشرقية والآسيوية والعالمية،بالإضافة إلى ذلك، يوفر الفندق بارًا صغيرًا يقدم مشروبات منوعة، مما يُتيح للضيوف الاستمتاع بوقتهم في أجواء مريحة.

3،الموقع والسمعة



القرب من المعالم السياحية

يمتاز فندق السفير بموقعه القريب من الأهرامات، مما يجعله خيارًا ممتازًا للزوار الراغبين في استكشاف المعالم السياحية الشهيرة في القاهرة،يُعتبر الموقع الاستراتيجي للفندق واحداً من العوامل الرئيسية التي تسهم في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

تقييمات الفندق

يُعتبر فندق السفير أحد أفضل الفنادق في القاهرة بفضل خدماته الممتازة وموقعه المثالي، مما يرفع من جاذبيته لدى الزوار ويعزز من تقديمه لخدمات متكاملة تلبي احتياجات المسافرين.

4،أنواع الغرف المتاحة



الغرف القياسية

تبلغ مساحة الغرف القياسية في الفندق حوالي 23 متر مربع، وهي مجهزة بسريرين مفردين أو سرير مزدوج كبير، مما يجعلها مناسبة لإقامة فردين،توفر هذه الغرف كافة وسائل الراحة الأساسية وتعد خياراً اقتصادياً ممتازاً.

الغرف الديلوكس

تصل مساحة الغرف الديلوكس إلى 30 متر مربع، وتتميز بشرفة تطل على المدينة أو المسبح،تحتوي هذه الغرف على سريرين مفردين أو سرير مزدوج كبير جداً، مما يوفر مستوى أعلى من الراحة والخصوصية.

الغرف التنفيذية المزدوجة

تبلغ مساحة الغرف التنفيذية المزدوجة حوالي 35 متر مربع، وتحتوي على سرير مزدوج كبير، مما يوفر تجربة إقامة مريحة ومثالية لشخصين.

الأجنحة

تتميز الأجنحة في فندق السفير بمساحة تصل إلى 65 متر مربع، وتحتوي على غرفة نوم واحدة مزودة بسرير مزدوج كبير،توفر الأجنحة مساحة إضافية ودرجة عالية من الراحة، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأزواج أو العائلات الصغيرة.

5،الأسعار والتكلفة



أسعار الغرف

تبدأ أسعار الغرف في فندق السفير من 83 دولاراً للغرفة القياسية للفرد الواحد، وترتفع إلى 95 دولاراً عند الحجز لشخصين،تعتبر الأسعار في الفندق معقولة نسبيًا، حيث تصل تكلفة الأجنحة إلى 210 دولارات في أقصى الحالات.

6،الفنادق القريبة من فندق السفير



فندق حورس هاوس الزمالك

يقع فندق حورس هاوس بالقرب من إستاد الزمالك وإستاد ميت عقبة ويقدم بوفيه إفطار وغرف مكيفة ومجهزة بشاشات تلفزيون، مما يجعله خياراً مناسباً للزوار الباحثين عن إقامة مريحة بالقرب من فندق السفير.

فندق ستار الزمالك

يتميز فندق ستار الزمالك بموقعه المتميز وقربه من العديد من الأماكن السياحية، ويقدم خدمة الاستقبال على مدار 24 ساعة وخدمة الواي فاي وغرفًا مكيفة وحمامات سباحة، مما يجعله خياراً جيداً للإقامة في المنطقة.

فندق بريزدنت

يطل فندق بريزدنت على نهر النيل مباشرة، ويتميز بديكوراته البسيطة والرائعة،يقدم الفندق خدمة الواي فاي وغرفًا مجهزة وحمامات سباحة ومجموعة من المطاعم والبارات الصغيرة.

فندق ماريوت

يطل فندق ماريوت أيضًا على نهر النيل، ويقدم غرفًا مكيفة ومجموعة من المطاعم التي تقدم المأكولات اليابانية والإيطالية، بالإضافة إلى بعض المرطبات الخفيفة.

7،الفنادق الأخرى في القاهرة



فندق كراون بالقاهرة

يمتاز فندق كراون بموقعه في التحرير، ويحتوي على غرف مجهزة ومكيفة وبار صغير.

فندق بردايس أزرق

يقع فندق بردايس أزرق بجانب مسجد ابن طولون، ويتميز بجمال تصميمه وذوقه الرفيع،يقدم الفندق خدمة الواي فاي والاستقبال على مدار 24 ساعة.

فندق الأهرامات

يقع فندق الأهرامات في الجيزة، ويقدم مجموعة من المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة.

فندق ميفيل ستون

يطل فندق ميفيل ستون على الأهرامات وأبو الهول، ويقدم خدمات اللياقة البدنية وصالات للبلياردو.

فندق أمين

يقع فندق أمين بالقرب من حرم الجامعة الأمريكية، ويقدم مجموعة من المأكولات بما في ذلك شرائح اللحمة المتبلة.

فندق ذا ويستن كايرو جولف

يتسم فندق ذا ويستن بموقعه المميز ونظافته الرائعة، ويقدم مجموعة من الخدمات مثل النوادي والملاهي والمطاعم.

فندق شتيجنبرجر

يقع فندق شتيجنبرجر في التحرير بالقاهرة، ويوفر مجموعة من المطاعم التي تقدم مختلف المأكولات، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت.

فندق ريتر كارلتول بالقاهرة

يقع فندق ريتر كارلتول على نهر النيل، ويتميز بموقعه القريب من المتحف المصري، حيث يقدم المطاعم التي تقدم الأطعمة على ضفاف النهر.

8،أرقام تليفونات الفنادق



فندق السلام سويس أوتيل بالقاهرة

رقم الهاتف (20) (2)2974000/2976000

فندق النيل هيلتون بالقاهرة

رقم الهاتف (20) (2)5780444/5780666

فندق براميزا

رقم الهاتف (20) (2)3367000/3368000/3369000

فندق بيراميدز بارك

رقم الهاتف (20) (2)3838666/3841446

فندق رمسيس هيلتون

رقم الهاتف (20) (2)5744400/5777444

فندق سفير القاهرة

رقم الهاتف 3482828 /3482424

فندق سميراميس انتركونتيننتال

رقم الهاتف (20) (2)3557171

فندق سوفيتيل القاهرة

رقم الهاتف (20) (2)3506092/3506093

فندق سياج بيراميدز

رقم الهاتف (20) (2)3856022/3853005

فندق فورت جراند بيراميدز

رقم الهاتف (20) (2)3830383/3830772/3830117

فندق كونراد

رقم الهاتف (20) (2)5808000

فندق ماريوت

رقم الهاتف (20) (2)7358888

فندق موفينبيك

رقم الهاتف (20) (2)3852555/3852666

9،عنوان فندق السفير الزمالك



يقع فندق السفير الزمالك في 22 شارع رفاعة، ميدان المساحة، الدقي، الجيزة، بالقرب من ماكدونالدز.

10،رقم الهاتف للحجز



يمكن حجز فندق السفير الزمالك من خلال الاتصال على الأرقام التالية 0237482424، 0237482828، و0237608453.

11،المسافة من مطار القاهرة



يبعد فندق السفير الزمالك عن مطار القاهرة الدولي حوالي 24 كيلومترًا، ويمكن قطع هذه المسافة في مدة تقارب 30 دقيقة بالسيارة.

12،أسئلة شائعة حول فندق السفير الزمالك



ما هي مميزات الغرف في فندق السفير الزمالك

تتميز الغرف في فندق السفير بالمساحة الواسعة والتجهيزات الحديثة، بما في ذلك مكتب عمل، وتلفزيون مع قنوات فضائية، وميني بار صغير.

هل يوجد خدمات للترفيه والاسترخاء في الفندق

نعم، يقدم الفندق مجموعة من خدمات الاسترخاء والترفيه، مثل الساونا، والاستحمام، وخدمات التدليك، وحمامات السباحة الساخنة.

ما نوع المأكولات المقدمة في المطعم

يقدم المطعم في الفندق مجموعة متنوعة من المأكولات الشرقية والآسيوية والعالمية، كما يتوفر بار صغير يقدم مشروبات متنوعة.

ما هو عنوان فندق السفير الزمالك

يقع فندق السفير الزمالك في 22 شارع رفاعة، ميدان المساحة، الدقي، الجيزة، بالقرب من ماكدونالدز.

كيف يمكنني الاتصال بفندق السفير الزمالك للحجز

يمكن حجز الفندق من خلال الاتصال بأحد الأرقام التالية 0237482424، 0237482828، أو 0237608453.