اضرار تناول حبوب المغنيسيوم

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هند السوليه - الرياض - محتويات

حبوب المغنيسيوم



تعد حبوب المغنيسيوم واحدة من المكملات الغذائية المهمة التي تساعد في دعم العديد من الوظائف الحيوية في الجسم،يُعتبر المغنيسيوم معدناً أساسياً يشارك في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي، ويُساهم في إنتاج الطاقة، وصحة العظام، وتنظيم ضغط الدم،وتلعب هذه الحبوب دوراً كبيراً في تعزيز الأداء الرياضي وتحسين الصحة النفسية،

حالات تحتاج حبوب المغنيسيوم



يعاني العديد من الأشخاص من نقص مستوى المغنيسيوم في أجسامهم، مما قد يستدعي استخدام حبوب المغنيسيوم،تشمل هذه الحالات

الحمل والرضاعة الطبيعية

النمو السريع في مرحلة الطفولة والمراهقة

المرضى الذين يعانون من حالات صحية خاصة مثل مرض السكري أو أمراض الجهاز الهضمي

أعراض زيادة المغنيسيوم في الجسم



على الرغم من أن زيادة المغنيسيوم في الجسم نادرة الحدوث إلا أن لها أعراضاً يمكن أن تظهر،تشمل الأعراض الشائعة

الإسهال

الغثيان والقيء

انخفاض ضغط الدم

الضعف والارتباك

أسباب زيادة المغنيسيوم



تحدث زيادة مستوى المغنيسيوم في الجسم عادة نتيجة للاستخدام المفرط لمكملات المغنيسيوم، أو بسبب مشكلات صحية تؤدي إلى خلل في وظيفة الكلى،تشمل الأسباب

التناول المفرط لمكملات المغنيسيوم

مشكلات في إخراج المغنيسيوم عبر الكلى

سبب نقص المغنيسيوم في الجسم



يحدث نقص المغنيسيوم في الجسم ببطء ولأسباب متعددة، والتي يمكن أن تشمل زيادة الحاجة إلى هذا المعدن، نقصه في النظام الغذائي، أو صعوبة امتصاصه من الطعام،على الرغم من أن نقص المغنيسيوم نادر، إلا أن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إليه