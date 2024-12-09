نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضرار تناول حبوب المغنيسيوم في المقال التالي
هند السوليه - الرياض - محتويات
حبوب المغنيسيوم
تعد حبوب المغنيسيوم واحدة من المكملات الغذائية المهمة التي تساعد في دعم العديد من الوظائف الحيوية في الجسم،يُعتبر المغنيسيوم معدناً أساسياً يشارك في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي، ويُساهم في إنتاج الطاقة، وصحة العظام، وتنظيم ضغط الدم،وتلعب هذه الحبوب دوراً كبيراً في تعزيز الأداء الرياضي وتحسين الصحة النفسية،
حالات تحتاج حبوب المغنيسيوم
يعاني العديد من الأشخاص من نقص مستوى المغنيسيوم في أجسامهم، مما قد يستدعي استخدام حبوب المغنيسيوم،تشمل هذه الحالات
- الحمل والرضاعة الطبيعية
- النمو السريع في مرحلة الطفولة والمراهقة
- المرضى الذين يعانون من حالات صحية خاصة مثل مرض السكري أو أمراض الجهاز الهضمي
أعراض زيادة المغنيسيوم في الجسم
على الرغم من أن زيادة المغنيسيوم في الجسم نادرة الحدوث إلا أن لها أعراضاً يمكن أن تظهر،تشمل الأعراض الشائعة
- الإسهال
- الغثيان والقيء
- انخفاض ضغط الدم
- الضعف والارتباك
أسباب زيادة المغنيسيوم
تحدث زيادة مستوى المغنيسيوم في الجسم عادة نتيجة للاستخدام المفرط لمكملات المغنيسيوم، أو بسبب مشكلات صحية تؤدي إلى خلل في وظيفة الكلى،تشمل الأسباب
- التناول المفرط لمكملات المغنيسيوم
- مشكلات في إخراج المغنيسيوم عبر الكلى
سبب نقص المغنيسيوم في الجسم
يحدث نقص المغنيسيوم في الجسم ببطء ولأسباب متعددة، والتي يمكن أن تشمل زيادة الحاجة إلى هذا المعدن، نقصه في النظام الغذائي، أو صعوبة امتصاصه من الطعام،على الرغم من أن نقص المغنيسيوم نادر، إلا أن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إليه
- أسباب نقص المغنيسيوم
- زيادة الحاجة إلى المغنيسيوم تزداد الحاجة إلى المغنيسيوم في حالات معينة مثل الحمل، الرضاعة، أو أثناء النمو السريع في الطفولة والمراهقة،
- نقص المغنيسيوم في النظام الغذائي عدم تناول كمية كافية من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الخضروات الورقية، المكسرات، والبذور،
- صعوبة الامتصاص مشاكل في الجهاز الهضمي مثل مرض كرون أو التهابات الأمعاء قد تعيق امتصاص المغنيسيوم من الطعام،
- دور الكلى في حماية المغنيسيوم
- تحمي الكلى المغنيسيوم من الإفرازات الخارجية، مما يجعل نقص المغنيسيوم نادرًا نسبيًا،
- ومع ذلك، قد تظهر أعراض مبكرة لنقص المغنيسيوم مثل التعب، الضعف، الغثيان، القيء، وفقدان الشهية،
- الأعراض والمضاعفات
- إذا لم يُعالج نقص المغنيسيوم، يمكن أن يؤدي إلى أعراض أكثر خطورة مثل الخدر، التشنجات العضلية، وإيقاعات غير طبيعية في القلب،
- استمرار نقص المغنيسيوم لفترة طويلة قد يتسبب في مشاكل صحية عديدة مثل مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، الصداع النصفي، ومشاكل صحية أخرى خاصة لدى كبار السن،
- الفئات الأكثر عرضة لنقص المغنيسيوم
- مرضى السكري يكونون أكثر عرضة لنقص المغنيسيوم بسبب التخلص من كميات كبيرة منه عبر البول،
- الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل مرضى كرون أو التهاب القولون التقرحي، يكون لديهم صعوبة في امتصاص المغنيسيوم بشكل كافٍ من الطعام،
- كبار السن تكون لديهم نسبة أعلى من نقص المغنيسيوم بسبب تراجع قدرة الجسم على الامتصاص وزيادة فقدانه من الجسم،
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