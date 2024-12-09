نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاماكن السياحية في ميونخ وما حولها في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

تعتبر ميونخ، عاصمة ولاية بافاريا في ألمانيا، واحدة من أجمل المدن الألمانية وأكثرها جذبًا للسياح،تشتهر بتنوعها الثقافي والتاريخي وجمال طبيعتها،يهدف هذا البحث إلى استعراض أبرز الأماكن السياحية والترفيهية في ميونخ ومحيطها، حيث سنقوم بتفصيل كل موقع ومعالمه الفريدة.

1،الحديقة الإنجليزية (Englischer Garten)



الموقع والمعالم



تمتد الحديقة الإنجليزية على مساحة 3.7 كيلومتر مربع (حوالي 373 فدان)، وتعتبر واحدة من أكبر الحدائق الحضرية في العالم،تضم العديد من المعالم البارزة مثل المعبد اليوناني والمعبد الصيني، بالإضافة إلى مقهى يقدم الشاي الياباني،ويتوفر في الحديقة نبتات وأشجار مرتبة بشكل طبيعي، وثمانية كيلومترات من الجداول والبحيرات الاصطناعية.

الأنشطة



تعد الحديقة وجهة مفضلة للمشاة وراكبي الدراجات بسبب مساراتها الممتدة على 78 كيلومترًا،يمكن للزوار زيارة البرج الصيني الذي يصل ارتفاعه إلى 25 مترًا واستكشاف المتحف البافاري الذي يحتوي على مجموعة ضخمة من المنحوتات والمفروشات من العصور الوسطى.

2،قصر ريزيدينز الكبير (Residenz)



التاريخ والمحتوى



افتتحت قصر ريزيدينز الكبير، المعروف أيضًا كمتحف الإقامة، لأول مرة عام 1920،يعتبر القصر من أفخر وأهم المتاحف في أوروبا؛ فقد تعرض للتدمير خلال الحرب العالمية الثانية، ولكنه أعيد ترميمه في عام 1945 واستعاد معظم الأعمال الفنية لمواقعها الأصلية.

3،قصر نيمفيبورغ (Nymphenburg Palace)



الموقع والمحتوى



يقع قصر نيمفيبورغ في غرب ميونخ، محاطًا بحديقة شاسعة،يُعد من أكبر القصور في أوروبا وكان مقرًا صيفيًا لعائلة ويتيلزباخ،يمكن للزوار التجول في مختلف غرف القصر بما في ذلك الغرفة التي شهدت ولادة الملك لودفيغ الثاني ومعرض الجمال المشهور عالميًا.

4،ميدان مارين بلاتس (Marienplatz)



التاريخ والمعالم



يعتبر ميدان مارين بلاتس مركز المدينة منذ عام 1158، حيث كانت تقام فيه الأسواق والبطولات،يضم الميدان مجلس المدينة الجديد ذو الواجهة المزخرفة وساعة غلوكينسبيل، التي تقدم عروضًا رائعة،يعد سوق عيد الميلاد في مارين بلاتس أحد أكبر الأسواق الاحتفالية في المدينة.

5،المتحف الألماني (Deutsches Museum)



التاريخ والمحتوى



تأسس المتحف الألماني عام 1903 وافتتح أبوابه في نوفمبر 1906،يُعتبر أكبر متحف للعلوم والتكنولوجيا في العالم، حيث يغطي مساحة تزيد عن 50 ألف متر مربع،يحتوي المتحف على نماذج بحجمها الطبيعي لمجموعة متنوعة من المركبات والتقنيات القديمة.

6،الحديقة الأوليمبية (Olympiapark)



التاريخ والمحتوى



تأسست الحديقة الأوليمبية لإقامة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1972،تمتد الحديقة على مساحة 3 كيلومترات مربعة وتضم الملعب الأولمبي والقاعة الأولمبية، بالإضافة إلى برج أوليمبي يصل ارتفاعه إلى 290 مترًا.

7،ملعب أليانز أرينا (Allianz Arena)



التاريخ والمحتوى



افتتح ملعب أليانز أرينا في 31 مايو 2005، ويُعتبر من بين أجمل ملاعب كرة القدم في العالم،تتسع السعة الإجمالية للملعب لحوالي 80,074 متفرجًا، وقد سُمّي نسبةً لشركة التأمينات الألمانية أليانز التي قامت بتمويل المشروع.

8،عالم ومتحف بي إم دبليو (BMW Welt and Museum)



التاريخ والمحتوى



يقع مقر بي إم دبليو في ميونخ ويُعد المركز العالمي للعلامة التجارية الشهيرة لأكثر من 30 عامًا،يضم المتحف مجموعة رائعة من السيارات التاريخية، بما في ذلك سيارات السباق، إلى جانب مجموعة متنوعة من المحركات والدراجات النارية.

9،متحف ألت بيناكوثيك (Alte Pinakothek)



التاريخ والمحتوى



يقع متحف ألت بيناكوثيك في منطقة كونستاريل ويُعتبر من أقدم المعارض الفنية في العالم،يضم مجموعة فريدة من اللوحات التي تعود إلى ما قبل القرن التاسع عشر.

10،مبنى دار البلدية الجديد (New Town Hall)



التاريخ والمحتوى



تأسس مبنى دار البلدية الجديد على الطراز القوطي عام 1908،يتميز المبنى بأجراسه التي تدق يوميًا، وبتصميمه المعماري الجذاب المزين بتماثيل رائعة.

11،حديقة حيوانات هيلا برون (Hellabrunn Zoo)



التاريخ والمحتوى



تأسست حديقة حيوانات هيلا برون عام 1911، وتغطي مساحة 36 هكتار،تضم الحديقة حوالي 17 ألف حيوان من 700 نوع نادر.

12،كنيسة آسام (Asam Church)



التاريخ والمحتوى



بُنيت كنيسة آسام في منتصف عام 1746 بواسطة الأخوين كوز ماس وكورين،تُعتبر هذه الكنيسة من أبرز المعالم المعمارية في جنوب ألمانيا، حيث تتميز بتصميمها المعقد وزخارفها الداخلية الرائعة.

13،البرج الأولمبي (Olympiaturm)



الموقع والمحتوى



يقع البرج الأولمبي في الحديقة الأوليمبية ويصل ارتفاعه إلى 290 مترًا،يحتوي البرج على مطعم دوار يوفر إطلالة بانورامية على الحديقة وجميع أرجاء مدينة ميونخ وجبال الألب.

14،متحف بافاريا (Bavarian National Museum)



التاريخ والمحتوى



يحتوي متحف بافاريا على قطع أثرية تعود إلى فترات متعددة مثل العصر القوطي وعصر النهضة، ويضم مجموعة من التحف الفنية القيمة المصنوعة من العاج، مما يجعله أحد أبرز المعالم السياحية في ميونخ.

15،الحديقة النباتية (Botanical Garden)



التاريخ والمحتوى



تأسست الحديقة النباتية القديمة عام 1809، وتُعتبر واحدة من أكبر الحدائق في العالم، حيث تغطي مساحة حوالي 212055.3 متر مربع،تحتوي الحديقة على 14 ألف نبتة وتُستخدم لأغراض البحث والتعليم.

16،كاتدرائية السيدة العذراء (Frauenkirche)



التاريخ والمحتوى



تُعتبر كاتدرائية السيدة العذراء أكبر كنيسة في ميونخ، وتستوعب حوالي 20 ألف شخص،تشتهر بتصميمها المعماري الرائع وبرجيها الضخمين والمتشابهين.

17،قصر الإقامة (Munich Residenz)



التاريخ والمحتوى



يُعد قصر الإقامة أحد أبرز المعالم السياحية في ميونخ، حيث كان مقرًا لإقامة الأسرة الحاكمة، وقد تم تحويله في وقت لاحق إلى متحف يضم مجموعة واسعة من التحف الفنية والتاريخية القيمة.

18،قصر العدل (Justizpalast)



التاريخ والمحتوى



يقع قصر العدل بالقرب من محطة القطار المركزية ويمتاز بتصميمه المعماري الباروكي الجميل،يمكن للزوار التجول بين أجنحة القصر والاستمتاع بمشاهدة القبة الزجاجية التي تزيّن السقف.

19،كنيسة الثيتنركيرش (Theatinerkirche)



الموقع والمحتوى



تقع كنيسة الثيتنركيرش بالقرب من نصب فلد هاررن هالي، وتتميز بلونها الأصفر وبرجيها الشاهقين وقبتها الحجرية البارزة.

20،متحف غليبتوثيك (Glyptothek)



التاريخ والمحتوى



يعتبر متحف غليبتوثيك واحدة من أروع المباني الكلاسيكية الحديثة في ميونخ، حيث يختص بعرض المنحوتات القديمة،يتيح المتحف للزوار فرصة التجول بين التحف الفنية المعروضة دون وجود حواجز زجاجية.

المعالم التاريخية في ميونخ



1،قصر نيمفينبورغ



2،كاتدرائية فراونكِرشِن



3،القصر القديم (Residenz)



4،بوابة إيزار تور (Isartor)



5،فيكتوالين ماركت (Viktualienmarkt)



أهم متاحف ميونخ



1،متحف القصر القديم (Alte Pinakothek)



2،متحف القصر الجديد (Neue Pinakothek)



3،متحف مدينة ميونيخ (Stadtmuseum)



4،متحف داخلي للديناصورات (Bavarian State Collection of Paleontology and Geology)

