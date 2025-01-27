شاهد.. أساطير القارة السمراء يتوافدون لحضور قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 08:30 مساءً - توافد عدد كبير من أساطير كرة القدم الأفريقية لحضور حفل قرعة كأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها اليوم، الإثنين، من المسرح الوطني محمد الخامس، في العاصمة المغربية الرباط، حيث ينتظر 24 منتخبًا تحديد منافسيهم في دور المجموعات، ويأتى على رأسهم منتخب مصر الذى يسعى لاستعادة اللقب الغائب منذ 2010.قرعة كأس أمم أفريقيا 2025

وتواجد على رأس الحضور الثنائي عصام الحضري، والصقر أحمد حسن، ومجموعة كبيرة من المدعوين من كل البلدان الأفريقية.

وتنطلق مراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا 2025 في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.القناة الناقلة لقرعة كأس أمم أفريقيا 2025

تُنقل قرعة كأس أمم أفريقيا 2025 على قناة أون تايم سبورتس في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويسبقها تغطية خاصة للحديث عن القرعة وعرض لقاءات مع ضيوف الحفل الذى سيقام بمدينة مراكش.تصنيف المنتخبات قبل قرعة كأس أمم افريقيا 2025

ضمت قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كلاً من، مصر، الجزائر، أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوركينافاسو، الكاميرون، جزر القمر، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، الجابون، مالي، المغرب، موزمبيق، نيجيريا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي، وجاءت التصنيفات كالتالى..

التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا.

التصنيف الثاني: الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

التصنيف الثالث: الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين.

التصنيف الرابع: موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.

منتخب مصر يبحث عن اللقب الثامن في كأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بكأس أمم إفريقيا، لمشاركة جديدة في النهائيات، وكله عزم وإرادة على وقف انتكاسته القارية في السنوات الفارطة، وتحقيق اللقب القاري مرة أخرى، بعد خسارته لنهائيين خلال نسختي 2017و2021، عقب تتويجه آخر مرة باللقب سنة 2010 ليرفع رصيده إلى 7 ألقاب في نسخ 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008.كيف تأهل منتخب مصر إلى كأس أمم أفريقيا

حقق منتخب مصر التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، بسهولة تامة، بعد مشوار قوي في التصفيات، لم يتذوق فيه طعم الهزيمة، وحقق فيه 4 انتصارات وتعادلين. احتل "الفراعنة" صدارة المجموعة الثالثة، متفوقين على كل من بوتسوانا، موريتانيا والرأس الأخضر.

يُشرف على تدريب منتخب "الفراعنة"، الدولي المصري السابق، حسام حسن، صاحب 58 عاما، والذي أشرف على تدريب العديد من الأندية المصرية، مثل نادي الزمالك، النادي المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري ونادي الإسماعيلي، فضلا عن تدريبه لمنتخب الأردن.أرقام منتخب مصر القياسية في كأس الأمم

يبقى المنتخب المصري صاحب الأرقام القياسية في منافسة كأس أمم إفريقيا، سواء من ناحية الألقاب بعد تتويجه 7 مرات كاملة، أو عدد المشاركات بـ 27 مرة، أو في عدد مرات الوصول إلى النهائي 9 مرات (مناصفة مع غانا)، أو عدد اللقاءات التي لعبتها مصر في المنافسة وعدد الانتصارات المحققة، والتي تعتبر اكثر من أي منتخب آخر.